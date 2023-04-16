السودان.. فتاة تستغيث “باكية” للإفراج عن والدتها العالقة في مدرسة ملاصقة لمقر القيادة العامة (فيديو)

أرسلت ابنة إحدى المعلمات العالقات في مدرسة القديس سان فرنسيس التي تقع بالقرب من مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم، رسالة استغاثة إنسانية للإفراج عن والدتها.

وخلال وصلة من البكاء المتواصل، ناشدت الفتاة السلطات السودانية تسهيل عملية خروج والدتها مع 15 معلمة أخرى ما زالوا عالقين داخل مبنى المدرسة بعد بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوضحت الفتاة أن السلطات قامت بتسهيل خروج العديد من المواطنين الأجانب من “النادي الأمريكي” الملاصق للمدرسة نظرًا لجنسيتهم الأجنبية.

ولليوم الثاني على التوالي، تشهد مدن سودانية بما فيها العاصمة الخرطوم، اشتباكات مسلحة متواصلة بين الجيش وقوات “الدعم السريع” في 9 ولايات مع توقعات باستمرار القتال لأيام عدة، في ظل تضارب بشأن السيطرة على الأرض.

ودوّت أصوات مدافع في أكثر من منطقة وسط الخرطوم، حيث يوجد مقر القيادة العامة للجيش وعدد من المواقع الاستراتيجية.

وتبادل الجيش و”الدعم السريع” اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلًا منهما، فيما وصف الجيش “الدعم السريع” بـ”المتمردة”، في خلاف بدأ بتحريك الأخيرة لقواتها نحو مدن عدة دون إذن من قيادة المؤسسة العسكرية.

وتوّجت الاشتباكات شهورًا من التوترات المتصاعدة بين الجيش وشريكه “قوات الدعم السريع”، الذي تحول إلى خصم نتيجة الخلافات حول عملية دمج قوات الدعم بالجيش.