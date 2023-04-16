السودان.. اتفاق بين الجيش وقوات الدعم السريع على فتح مسارات مؤقتة آمنة للحالات الإنسانية

اتفق الجيش وقوات الدعم السريع في السودان على السماح بفتح “مسارات آمنة للحالات الإنسانية” لمدة مؤقتة، بينما تتواصل المواجهات بين الطرفين في العاصمة وأجزاء عديدة من البلاد.

وأفاد بيان الجيش السوداني، اليوم الأحد، بأن “القوات المسلحة السودانية توافق على مقترح الأمم المتحدة بفتح مسارات آمنة للحالات الإنسانية، ولمدة 3 ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي.

وأكد الجيش أن هذه المسارات لن تمنع الجيش من “الرد عند حدوث أي تجاوزات من قبل المليشيا المتمردة في إشارة إلى قوات الدعم السريع”.

اقتتال في 9 ولايات

ولليوم الثاني على التوالي، تواصلت اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” في 9 ولايات، مع توقعات باستمرار القتال لعدة أيام، وفي ظل تضارب بشأن السيطرة على الأرض.

ودوت أصوات مدافع في أكثر من منطقة وسط الخرطوم، حيث يوجد مقر القيادة العامة للجيش وعدد من المواقع الاستراتيجية.

وشن الطيران الحربي للجيش هجمات على مواقع لقوات “الدعم السريع” في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان.





وتتضارب الأنباء بشأن نتائج الاشتباكات الدائرة داخل المدن وفي مناطق طرفية، حيث تتواجد معسكرات القوات وقواعدها، إذ ينشر الجيش و”الدعم السريع” بيانات متواصلة عن انتصارات تتناقض مع بيانات الطرف الآخر.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش أن قواته سيطرت على جميع مقار “الدعم السريع” في مدينة أم درمان غربي الخرطوم، بالإضافة إلى قواعد ومقار في مدن بورتسودان وكسلا (شرق) والدمازين (جنوب شرق) وكوستي وكادوقلي (جنوب).





ونفي استيلاء “الدعم السريع” على أي من مقرات القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم.

بينما أعلنت قوات “الدعم السريع”، في بيان صباح الأحد، أنها سيطرت على برج القوات البحرية في القيادة العامة للجيش.

وأضافت أن قواتها في بورتسودان (شرق) تعرضت لهجوم من طيران أجنبي (لم تسمه)، وحذرت من التدخل الأجنبي وأهابت بالرأي العام الإقليمي والدولي “وقف هذا العدوان”.





قتلى وجرحى

في السياق، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن الاشتباكات أودت بحياة 56 مدنيا وأصابت 595، بينهم عسكريون، ومنهم عشرات الحالات الحرجة.

وأفادت اللجنة في بيان لها، فجر الأحد، بوجود حالات وفاة وإصابة بين المدنيين تعذر نقلها إلى مستشفيات ومرافق صحية؛ جراء صعوبة الحركة واعتراض القوات النظامية لعربات الإسعاف والمسعفين.

ولم يغادر السكان منازلهم في مناطق الاشتباكات، مع مخاوف من تدهور الأوضاع الإنسانية إذا استمر القتال في إحدى أفقر دول العالم.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي تعليق مساعداته في السودان عقب مقتل 3 من موظفيه في إقليم دافور بغرب السودان، أكدت مديرة البرنامج سيندي ماكين في بيان “نحن مضطرون لتعليق عملياتنا مؤقتا في السودان بينما نقوم بمراجعة الوضع الأمني”.