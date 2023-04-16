الجيش السوداني يعلن سيطرته على عشرات العربات العسكرية لقوات الدعم السريع بمدينة الدمازين (فيديو)

نشر الجيش السوداني، اليوم الأحد، مشاهد لسيطرته على 35 عربة عسكرية لقوات الدعم السريع بمدينة الدمازين جنوبي السودان.

وظهر جنود من الجيش في فيديو بجوار سيارات عسكرية، فيما أكد مصور الفيديو أن الأمر يتعلق بالفرقة الرابعة مشاة في الدمازين.

وأفاد بأن 6 عربات من بين الـ35 مدمرة وواحدة “عربة سحاب” واثنتان “نفار” وأخرى “تنكرما”، بالإضافة إلى كمية من الذخائر.

وأوضح المتحدث أن الجيش تمكن من السيطرة على جميع مقرات الدعم السريع ومواقعه في مدينة الدمازين.

واحتفل الجنود بانتصارهم وسط التكبيرات ورفع الأسلحة كما رفعوا علامة النصر، حسب ما أظهر المقطع.

🔴 عاجل | الجيش السوداني ينشر صورا لسيطرته على 35 عربة عسكرية لقوات الدعم السريع بمدينة الدمازين جنوبي #السودان pic.twitter.com/Qf7nksfqso — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 16, 2023

و​​أسفرت المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل 56 مدنيا على الأقل وعشرات العسكريين، وجرح نحو 600 آخرين، كما ذكرت نقابة الأطباء الأحد.

وأوضحت أن هذه الحصيلة تتضمن “إجمالي عدد القتلى والمصابين الذين تم حصرهم من المستشفيات والمرافق الصحية”، مشيرة إلى “إصابات ووفيات بين المدنيين لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية بسبب صعوبة الحركة”.

وفي وقت سابق السبت، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش والدعم السريع، وتبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهما إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.

وفي بيان نشره في وقت متأخر من مساء السبت، طلب الجيش من السكان البقاء في منازلهم بينما كان يواصل غاراته الجوية على قواعد قوات الدعم السريع.

وطوال نهار السبت، تضاعفت الدعوات إلى وقف القتال، من الأمم المتحدة إلى واشنطن وموسكو وباريس وروما والرياض والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية والاتحاد الأوربي وحتى رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، لكنها لم تُجدِ نفعًا.