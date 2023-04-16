الجيش السوداني يعلن “تحرير” ضابطين كانا محتجزين لدى قوات الدعم السريع (فيديو)

أفادت المخابرات السودانية، صباح الأحد، بأن قوات الجيش حررت اللواء الصادق سيد والعميد عثمان عوض الله المحتجزين لدى قوات الدعم السريع.

وقال اللواء الصادق سيد في مقطع فيديو، إن “القوات المسلحة استطاعت صد المتمردين الخارجين عن القانون”، وتابع “قواتنا المسلحة لقنتهم درسا وكنت واثقا في ذلك منذ البداية”.

وأردف الصادق سيد في المقطع الذي صوره أحد أفراد الجيش: “الجيش هو الأصل في النهاية حفظ الله الجيش”.

وأفاد اللواء بأن “القوات المسلحة سيطرت على منطقة المظلات في أم درمان بشكل كامل”.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان قرارا بحل قوات الدعم السريع، وذلك بعد اندلاع اشتباكات مستمرة منذ صباح السبت، بين الأخيرة وقوات الجيش في مناطق متفرقة في السودان.

وقال جهاز المخابرات العامة السودانية في تغريدة على تويتر، إن قائد الجيش قرر أيضا إنهاء انتداب ضباط الجيش في قوات الدعم السريع “المتمردة”.

#عاجل : قرار من القائد العام للقوات المسلحة بحل قوات الدعم السريع — جهاز المخابرات العامة السوداني (@GisGovSd) April 15, 2023

وكان الجيش السوداني قد أعلن انضمام قائد استخبارات قوات الدعم السريع اللواء الركن الخير أبو مريدات إلى قواته وتسليم دائرة الاستخبارات للجيش.

في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع، في بيان، انضمام عدد من كبار ضباط الجيش إليها، وعلى رأسهم المفتش العام للقوات المسلحة الفريق مبارك كوتي كمتور، في حين لم يعلق الجيش فورا على ذلك.

نهيب بكل الضباط والجنود من عناصر القوات المسلحة الذين يعملون حاليا في قوات الدعم السريع، إضافة إلى الأخوة الذين تم تنسيبهم بموجب الترتيبات الأمنية وعناصر قوات حرس الحدود وهيئة العمليات بالتبليغ فورا إلى أقرب وحدة عسكرية تتبع القوات المسلحة بجميع مدن ومناطق السودان والعاصمة . — جهاز المخابرات العامة السوداني (@GisGovSd) April 15, 2023

وفي وقت سابق السبت، اندلعت اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، وسط تبادل الطرفين الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

ووصف الجيش السوداني قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهما إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 من أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه إلى أجل غير مسمى.