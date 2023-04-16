احتجاز وخوف ورعب.. مشاهد إنسانية مع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع

وثق مواطنون سودانيون مشاهد تُظهر خوف ورعب الأهالي منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة في البلاد صباح أمس السبت.

وشهدت مدرسة “كمبوني” بالخرطوم احتجاز عشرات الطلبة والمعلمين بسبب القصف بين الجيش وقوات الدعم السريع.

ويُحتجز في المدرسة نحو 250 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عامًا، وأظهرت الصورة إصابة أحد الطلاب بشظية.

ووثقت حسابات المحتجزين الشخصية علي مواقع التواصل مقاطع وصورا داخل المبنى حيث احتجز أيضًا نحو 20 فردًا من الطالبات والمشرفات داخل المبنى.

كما وثق مقطع فيديو احتجاز 20 مهندسا وعاملا في برج شركة النيلين للتأمينات في شارع الجمهورية، وطالبوا بتوفير ممر آمن لإخراجهم.

وفي مشهد أليم، ظهر أحد الأشخاص مصابًا بطلق ناري، وقال مصور الفيديو إن قوات الدعم السريع أطلقت عليه النيران رغم أنه مدني أعزل، كما أنهم لا يستطيعون التوجه نحوه لإنقاذه خوفًا من قنصهم.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حالات من الكر والفر في صفوف الأهالي بنيالا في منطقة السوق، وذلك بالتزامن مع إغلاق عدة محال تجارية وسط تحذيرات اشتباكات محتملة في المدينة غربي السودان.