أعلن اقتراب “ساعة النصر”.. الجيش السوداني يعلن السيطرة على قواعد تابعة للدعم السريع بكامل أسلحتها

أكد الجيش السوداني السيطرة على الموقف العام في البلاد، نافيًا إعلان قوات الدعم السريع حصار مقر القيادة العامة، مشيرًا إلى أن الاشتباكات ما زالت قائمة لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار.

وأعلن الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية سيطرة الجيش على جميع مقرات قوات الدعم السريع بمدن عدة بكامل عتادها.

وذكر الناطق باسم الجيش السوداني، في بيان على فيسبوك، أن القوات المسلحة سيطرت على مقرات الدعم السريع في أم درمان بكامل عتادها، لافتا إلى أن قوات الدعم السريع تركت مواقعها وخلفت وراءها آليات وأسلحة.

كما أعلنت القوات المسلحة استلام الفرقة الرابعة مشاة في “الدمازين” عدد 35 عربة لاندكروزر من قوات الدعم السريع بكامل أسلحتها وعتادها.

وأكد الجيش على صفحته الرسمية السيطرة على قواعد ومقرات قوات الدعم السريع في مدن عدة، وهي بورتسودان وكسلا والقضارف والدمازين وكوستي وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان.

في السياق، أعلنت القوات الجوية السودانية عزمها إجراء عملية مسح كامل لمناطق قوات الدعم السريع التي تخوض اشتباكات مع الجيش في مناطق عدة.

وأوضحت القوات الجوية، في بيان لها، أنها ستقوم بعملية مسح كامل لمناطق قوات الدعم السريع، داعية المواطنين إلى البقاء في منازلهم خلال إجراء عملية المسح الجوي.

وكتب الجيش على صفحته الرسمية “اقتربت ساعة النصر، نترحم على الأرواح البريئة التي أزهقتها هذه المغامرة المتهورة التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة، ودعواتنا للمصابين، ونبشر شعبنا الصابر الأبي بأخبار سارة قريبا بإذن الله”.

يشار إلى أنه منذ صباح السبت، تشهد مواقع الجيش وقوات الدعم السريع وقوع مواجهات عسكرية عنيفة في ولاية الخرطوم وعدد من مدن السودان الأخرى، أبرزها مروي شمالا والفاشر والأبيض غربا.