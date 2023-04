وصول الدفعة الثانية من أسرى الحوثيين إلى مطار صنعاء ضمن اتفاق التبادل (فيديو)

رصدت الجزيرة مباشر جانبًا من عملية نقل أسرى تابعين لجماعة الحوثي بعد الإفراج عنهم عبر مطار المخا غربي تعز إلى مدينة صنعاء، ضمن عملية تبادل الأسرى في اليمن.

واتجه صباح اليوم السبت 60 أسيرًا من الحوثيين إلى صنعاء عبر رحلتين جويتين في عملية تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أعلن الصليب الأحمر اليوم، وصول طائرة من مطار صنعاء الدولي إلى مطار الرياض على متنها 20 أسيرًا.

وأكد مصدر ملاحي لوكالة الأنباء الألمانية، أن من ضمن الأسرى القادمين في هذه الرحلة، شقيق ونجل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، طارق صالح، المختطفين لدى الحوثيين منذ عام 2017 إضافة إلى أسرى من التحالف العسكري.

وفي وقت سابق، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وصول 120 أسيرًا من الحوثيين من مطار أبها في السعودية، إلى مطار صنعاء.

📢 UPDATE: Our plane carrying 120 former detainees and coming from #Abha #SaudiArabi arrived in #Sanaa . Moments of joy as hundreds of families are finally reunited. pic.twitter.com/7b0TtQuvXI

ويوم أمس الجمعة، انتهت المرحلة الأولى من تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية، وجماعة الحوثي، عبر رحلات بين مطار صنعاء وعدن نقلت 250 من أسرى الحوثيين و72 من أسرى الحكومة.

وستتواصل عملية تبادل الأسرى التي بدأت يوم أمس الجمعة، حتى يوم غد الأحد، ضمن الاتفاق الموقع بين الجانبين في المشاورات التي عقدت في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وتعد هذه هي الصفقة الثانية الكبرى لتبادل الأسرى التي تتم برعاية أممية بعد تلك التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وأطلق بموجبها أكثر من ألف من الجانبين.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه سيتم استخدام طائراتها لنقل المحتجزين المفرج عنهم بين 6 مدن في اليمن والسعودية في غضون الأيام المقبلة.

UPDATE: We've begun a multi-day humanitarian operation to transfer nearly 900 detainees held in relation to the conflict in #Yemen.

Our team has assessed the health of the detainees and confirmed they are fit to travel.

Follow @ICRC_ye and @ICRC_kw for updates. pic.twitter.com/zut2e8VtYQ

— ICRC (@ICRC) April 14, 2023