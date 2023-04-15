قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على مطار جديد ولواءين وانضمام عسكريين إليها (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية، السبت، سيطرتها على لواءين تابعين للجيش ومطار عسكري وانضمام أفراد من القوات المسلحة إليها.

وقالت القوات إنها سيطرت على قيادة اللواء الأول مشاة التابع للجيش السوداني، وإنها تتحكم في إغلاق كل المنافذ جنوب الخرطوم.

ونشرت قوات الدعم السريع، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، مقطع فيديو أوضحت خلاله السيطرة على اللواء بالكامل، وإلقاء القبض على عدد من قادة الجيش الموجودين داخله.

#عاجل | قوات الدعم السريع تسيطر على قيادة اللواء الأول مشاة،وتحكم اغلاق كل المنافذ جنوب الخرطوم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/XqeweGowvD — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

وفي تغريدة أخرى، قالت “الدعم السريع” إنها سيطرت على مطار صبيرة الدولي بولاية غرب دارفور.

وظهر أحد أفراد القوات وهو يقف أمام طائرة ويعلن السيطرة على المطار ومِن حوله رجال يكبّرون، في حين يظهر آخر وهو يقول “احتللنا المطار احتلالا كاملا من الجيش”.

#عاجل | قوات الدعم السريع تستلم مطار الشهيد صبيرة الدولي بولاية غرب دارفور

ــــــــــــــــــــــــــــــ#قوات_الدعم_السريع#جاهزية_سرعة_حسم pic.twitter.com/WHoqlqdVC9 — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

وأعلنت قوات الدعم السريع أيضا سيطرتها على اللواء “21 كبكابية” واعتقال قائد المنطقة، بالإضافة إلى السيطرة على المظلات في أم درمان.

وفي وقت سابق السبت، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و”الدعم السريع”، حيث تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهما إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.