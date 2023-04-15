عمليات جوية نوعية.. الجيش السوداني يعلن سيطرته على قيادة القوات الخاصة للدعم السريع (فيديو)

قال الجيش السوداني في بيان ظهر اليوم السبت، إن قواته الجوية تنفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع شبه العسكرية مع اندلاع الاشتباكات في أنحاء متفرقة من البلاد، وإن الموقف الجوي “حسم أي تفلتات قد تخرج عن السيطرة”.

وأعلن في بيانين منفصلين سيطرته على قيادة القوات الخاصة للدعم السريع “دون مقاومة من منسوبيها الذين أعلنوا عدم رغبتهم في استخدامهم لتحقيق أهداف ومطامح شخصية لقيادتهم”، وأعلن كذلك السيطرة على معسكر الدعم السريع بمحلية مروي بأم درمان وهروب العناصر التابعة له.

وأظهرت لقطات نقلتها قنوات تلفزيونية طائرات تابعة للجيش في سماء العاصمة الخرطوم.

اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني بالقرب من القصر الجمهوري#آلخرطوم #السودان pic.twitter.com/fTWaPRPrvV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2023

وأكد الجيش السوداني، أن قواته “تتصدى للعدو الذي يدفع بقواته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة في محاولات للسيطرة على المواقع الاستراتيجية بما فيها القصر الجمهوري والقيادة العامة ومقر رئيس مجلس السيادة”.

وأشار في بيانات منفصلة إلى تدمير معسكري طيبة وسوبا التابعين للدعم السريع، كما أفاد بهروب جماعي للمتمردين واحتمائهم بالمدنيين، وقال إن قائد قوات الدعم السريع بولاية النيل الأبيض سلم جميع قواته ومعسكراته ومعداته لقيادة الجيش بالولاية وأعلن انضمامه للقتال بجانبها.

وقال المتحدث باسم الجيش السوداني “تتصدى قواتنا في هذه اللحظات للعدو الذي يدفع بقوته من قواعده المنتشرة في جميع أنحاء العاصمة”.

وأوردت القوات المسلحة تصريحًا مصورًا لأحد ضباط الجيش، المنتمين لقوات الدعم السريع، أعلن فيه “جاهزيته للدخول مع الجيش الوطني في خنادق القتال”.