رغم قيود الاحتلال.. المسيحيون يحتفلون بـ”سبت النور” في كنيسة القيامة (فيديو)

احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، اليوم السبت، بـ”سبت النور” في كنيسة القيامة بمدينة القدس المحتلة، رغم إجراءات سلطات الاحتلال المشددة.

ودقت أجراس كنيسة القيامة احتفاءً بخروج النور ليضيء شموع زوار الكنيسة، وتبدأ مراسم الاحتفال بانطلاق الكشافة في محيط حارة النصارى.

واستبقت قوات الاحتلال الاحتفالات، بإجراءات مشددة على أبواب البلدة القديمة، حيث منعت المسيحيين من الدخول إلا بأعداد قليلة، ممن معهم تصاريح دخول للبلدة القديمة، كما عرقلت المرور في سوق خان الزيت، واعتدت على العشرات، لمنعهم من عبور الحواجز، والدخول إلى كنيسة القيامة.

وسبت النور أو السبت المقدس، هو اليوم الذي يأتي بعد الجمعة العظيمة، ويسبق عيد الفصح الذي يصادف غدا الأحد.

وفي الماضي كان يصل إلى كنيسة القيامة، نحو 10 آلاف مصلٍ تزدحم بهم أزقة بلدة القدس القديمة، والطرق المحيطة بها، وهم يحملون الشموع.

وتشهد مدن بيت لحم، وبيت ساحور، وبيت جالا، احتفالات حاشدة لاستقبال النور المنبثق من كنيسة القيامة بعد ظهر اليوم، وستكون ذروة الاحتفالات في مدينة بيت لحم، عند الاستقبال الرسمي للنور على بلاط ساحة المهد التي ستعج بالمحتفلين.

وكانت سلطات الاحتلال قد قررت قبل أيام فرض قيود مشددة على احتفالات المسيحيين في مدينة القدس المحتلة بيوم “سبت النور”، عبر نصب الحواجز العسكرية في البلدة القديمة ومحيط كنيسة القيامة، وتقليص عدد المسيحيين المشاركين، حيث أبلغت قادة الكنائس -للعام الثاني- أنها ستقيد الوصول إلى الكنيسة، وقلصت عدد الحضور إلى 1800 شخص، بما في ذلك رجال الدين.