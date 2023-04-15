حميدتي “حصريا” للجزيرة مباشر: أُُجبرنا على المعركة والبرهان ينفذ مخططا لعودة الانقلاب (فيديو)

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مداخلة حصرية عبر الجزيرة مباشر، ظهر اليوم السبت، إنه لا يمكنه تحديد موعد انتهاء الاشتباكات العنيفة الدائرة حاليًّا بين قواته وقوات الجيش، لكنه استدرك قائلا إن “المعركة ستحسم خلال الأيام المقبلة”.

وفي رد على سؤال حول سبب الاشتباكات قال حميدتي، إنهم استجابوا للوساطات والمبادرات وإنهم وافقوا على الاجتماع مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، واستدرك قائلا “لكن البرهان خلف موعده وفوجئنا بقوات كبيرة وقد أُجبرنا على المعركة”.

وأوضح حميدتي أن الأمور تحت السيطرة، وقال “قمنا بتحييد الطائرات تمامًا”. وأوضح أن أي “مجرم” سيتم تقديمه للعدالة، وقال “سنقدم البرهان وأعوانه إلى العدالة”.

وأبدى حميدتي أسفه لما حدث، وقال “ندعو الناس للبقاء في بيوتهم حتى حسم المعركة، وأضاف “أكثر من 100 ضابط وآلاف الجنود من القوات المسلحة استسلموا لنا”.

وقال حميدتي إنهم كانوا مجبرين على ما حدث “وهم من فرضوا علينا القتال ونحن داخل المدن وفي كل مكان وقاموا بحصارنا، وأضاف “قواتهم محروقة في أرض المعسكرات التابعة لنا”.

وفي رد على سؤال حول ذهابهم إلى مطار الأبيض، قال قائد قوات الدعم السريع للجزيرة مباشر “سيطرنا على المطارات لمنعهم من استهدافنا بالطائرات”.

– ما يجري الآن هو ثمن الديمقراطية – وضعنا جيد ونسيطر على جميع المقار – لم نهاجم أحدا وقتالنا رد فعل على حصارنا والاعتداء علينا#الجزيرة_السودان — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) April 15, 2023

وتعليقًا على حديث الجيش وسيطرته على مقار الدعم السريع، قال إن ذلك كله محض كذب، وإن المقار موجودة وسليمة وقد تم تحييد الطيران.

وفي رد على سؤال حول انتهاء العمليات العسكرية الآن قال “هذه معركة لا يمكن تحديد وقت الانتهاء منها”. وعن كيفية انتهاء هذه العملية وطمأنة السودانيين بقرب انتهاء العملية، جدد تأكيده بأن المسألة لا يعرف متى يمكن أن تنتهي.

مؤامرة

وفي رد على سؤال حول ما يمكن أن تؤول إليه الأحداث، قال “إن لديهم مخططًا، ويريدون إرجاع الانقلاب بذرائع (في إشارة إلى نظام عمر البشير)”.

وقال إنه قال للوساطات إن البرهان لن يوقع، مضيفًا “نحن الآن في معركة وأدعو القوات المسلحة إلى الانضمام لخيار الشعب”.

ووصف قائد قوات الدعم السريع للجزيرة مباشر، البرهان “بالمجرم الكذاب الذي دمر السودان” وأكد أن “الحرب فر وكر”.

وتشهد العاصمة الخرطوم وعدة مدن سودانية اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والدعم السريع، حيث أغلق الجيش الجسور والطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم بالمدرعات الثقيلة، كما نشر مدافع ومركبات مدرعة في مدينة أم درمان.