بينهم رضيع.. قتلى وجرحى في قصف روسي على مبنى سكني بأوكرانيا (فيديو)

قُتل 8 أشخاص وأصيب 21 آخرين بجروح في قصف روسي استهدف، الجمعة، مبنى سكنياً في مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.

وتقع سلوفيانسك في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من منطقة دونيتسك لكنّها قريبة من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وتبعد المدينة 45 كيلومتراً شمال غرب باخموت، بؤرة القتال في شرق البلد.

وقال حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو للتلفزيون الأوكراني إنّ القصف أوقع 8 قتلى و21 جريحاً، وفق أحدث حصيلة.

وأضاف “جرى إطلاق 7 صواريخ روسية من طراز إس-300” على سلوفيانسك. وتابع أن عمال الإنقاذ في الموقع انتشلوا من تحت الأنقاض امرأة من مواليد عام 1946.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن 10 مبان تضررت. وأضافت أن طابقين علويين من مبنى يتكون من 5 طوابق انهارا بعد الضربة واندلع حريق على الناحية المقابلة للموقع.

ومن بين الضحايا رضيع يبلغ عامين انتشله عناصر الإنقاذ حيّاً من تحت الأنقاض قبل أن يلفظ أنفاسه في سيارة الإسعاف، وفق ما أكدت مستشارة الرئيس الأوكراني داريا زاريفنا على تلغرام.

وسلوفيانسك واحدة من مدينتين في الشرق ترغب القوات الروسية في ضمهما، فيما تخوض حاليا صراعا دمويا مريرا في باخموت القريبة.