المتحدث باسم الجيش السوداني يكشف للجزيرة مباشر تفاصيل المعركة الدائرة مع “الدعم السريع” (فيديو)

أفاد المتحدث باسم الجيش السوداني في تصريح للجزيرة مباشر، بأن الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع ما زالت مستمرة حتى الآن، وقال “قواتنا تخوض معركة وطنية”.

وقال خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر “نأسف لحالة الرعب التي يعيشها المواطنون في الخرطوم، وسنحاول حسم المعركة بأسرع ما يمكن ونأمل أن تكون الغلبة لصوت العقل والحكمة”.

وحذر المتحدث باسم الجيش السوداني من استقطاب المؤسسة العسكرية، وقال “نحذر من خطر اقتراب السياسيين من المؤسسة العسكرية ومحاولة استقطابها”.

وقال “لم نكن لنصل إلى هذه المرحلة لو تخلت الدعم السريع عن أطماعها الشخصية، وسنتصدى لأي محاولة غير مسؤولة ونأسف لوصول بلادنا إلى هذه المرحلة”.

وحول من بدأ الاشتباكات التي اندلعت صباح اليوم بالسودان، قال المتحدث باسم الجيش “القوات المسلحة لم تبدأ العدوان وما حدث أن قواتنا هي التي تعرضت للهجوم، وسنتصدى لأي محاولة غير مسؤولة”.

اشتباكات بين الجيش والدعم السريع

واندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع قرب المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، كما اندلعت اشتباكات بين القوتين في مدينة بحري شمالي الخرطوم قرب معسكر للدعم السريع.

وسمع دوي انفجارات صباح اليوم السبت، جنوب الخرطوم، ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر، وقوع اشتباكات مسلحة بين الجيش والدعم السريع بمدينة مروي بشمال السودان.

“الله يستر يا جماعة“… حالة من الفزع والهلع داخل مطار #الخرطوم بسبب الاشتباكات بين الجيش و قوات الدعم السريع pic.twitter.com/bEapWg2sGh — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 15, 2023

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، ألسنة لهب وسحب دخان فوق مبان وأماكن في جنوب العاصمة الخرطوم، قرب المدينة الرياضية.

ونقلت رويترز عن شهود عيان سماع أصوات إطلاق نار من محيط القيادة العامة للجيش السوداني ومقر وزارة الدفاع بوسط الخرطوم.

ونقلت أيضا سماع أصوات إطلاق نار في مدينة بحري السودانية في محيط منشآت لقوات الدعم السريع، كما تم نشر مدافع ومركبات مدرعة في مدينة أم درمان.