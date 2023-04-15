السودان.. قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم و3 مطارات (فيديو)

أعلنت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو (حميدتي) الحليف السابق لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وخضمه الحالي، اليوم السبت، السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم ومقار أخرى.

وقالت في بيان إنها تمكنت من “السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم وقاعدة مروي العسكرية بشمال البلاد، ومطار الأبيض وعدد من المواقع بالولايات الأخرى”.

وجاء البيان بعد أن أفاد شهود بإطلاق نار كثيف في أجزاء مختلفة من البلاد، وقالت قوات الدعم السريع في بيان سابق إن هذا الأمر وقع نتيجة هجوم شنه الجيش.





اشتباكات بين الجيش والدعم السريع

واندلعت في العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع قرب المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، كما اندلعت اشتباكات بين القوتين في مدينة بحري شمالي الخرطوم قرب معسكر للدعم السريع.

وسُمع دوي انفجارات صباح اليوم السبت، جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، ونقل مراسل الجزيرة مباشر عن مصادر، وقوع اشتباكات مسلحة بين الجيش والدعم السريع بمدينة مروي شمال السودان.

وأظهرت مقاطع فيديو جرى تداولها، ألسنة اللهب وسحب دخان فوق مبان وأماكن في جنوب العاصمة الخرطوم، قرب المدينة الرياضية.

ونقلت رويترز عن شهود عيان سماع أصوات إطلاق نار من محيط القيادة العامة للجيش السوداني ومقر وزارة الدفاع بوسط الخرطوم.

ونقلت أيضا سماع أصوات إطلاق نار في مدينة بحري السودانية في محيط منشآت لقوات الدعم السريع، كما تم نشر مدافع ومركبات مدرعة في مدينة أم درمان.

وقالت قوات الدعم السريع السودانية، إن قوات الجيش دخلت قاعدة تابعة لها في جنوب الخرطوم وأطلقت نيران أسلحة ثقيلة وخفيفة.