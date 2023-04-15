الجيش السوداني يطالب المواطنين بالإبلاغ عن حميدتي وينفي سيطرة الدعم السريع على مقار استراتيجية

أعلنت القوات المسلحة السودانية، السبت، رفضها إجراء أي مفاوضات أو حوار مع قوات الدعم السريع التي سمتها “مليشيات”، وطالبت المواطنين بالإبلاغ عن مكان قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وقالت القوات المسلحة في بيان على فيسبوك “لا تفاوض ولا حوار قبل حل مليشيا حميدتي المتمردة وتفتيتها”.

وتشهد العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى اشتباكات عنيفة بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

ونشرت صفحة القوات المسلحة على فيسبوك منشورا لصورة حميدتي، وكتبت عليه “مطلوب للعدالة”، مناشدة المواطنين السودانيين سرعة “الإبلاغ عنه وعن مليشياته”.

وكانت قوات الدعم السريع قد نشرت بيانا عبر صفحتها على فيسبوك أعلنت فيه سيطرتها على عدد من المواقع الاستراتيجية في العاصمة والولايات.

في الوقت نفسه، نشرت صفحة القوات المسلحة إخطارا يبدو مُوقّعا من مدير مكتب قائد قوات الدعم السريع، اللواء ركن حسن محجوب، يعتبر فيه ما يجري تمردا صريحا على القوات المسلحة، ويطالب قادة القوات بتسليم الآليات والأسلحة إلى أقرب قيادة فرقة تابعة للقوات المسلحة.

ونفت القوات المسلحة سيطرة قوات الدعم السريع على القيادة العامة والتصنيع الحربي والقصر الرئاسي، وقالت في منشور لها إنها “أكاذيب وترهات”.

وأضاف المنشور أن جنود قوات الدعم السريع وضباطه “يسقطون في شوارع الخرطوم بلا علاج ولا دواء، وتختبيء قياداتها بعد أن استبان أن الأمور ستُحسم قريبا”.

كما نشرت الصفحة أيضا مقطع فيديو قالت فيه إن المواطنين في مروي قبضوا على بعض جنود الدعم السريع.

وطالبت القوات المسلحة المواطنين بمعاملة الجنود المقبوض عليهم معاملة حسنة، باعتبار أنهم تعرضوا “للاستغلال لمطامع شخصية ولهثا وراء السلطة”.

وكان حميدتي قد أكد في مداخلة حصرية عبر الجزيرة مباشر، ظهر السبت، أنه لا يمكنه تحديد موعد انتهاء الاشتباكات العنيفة الدائرة حاليا بين قواته وقوات الجيش، لكنه استدرك قائلا إن “المعركة ستُحسم خلال الأيام المقبلة”.

وتعليقا على حديث الجيش وسيطرته على مقار الدعم السريع، قال حميدتي إن ذلك كله “محض كذب”، وإن المقار موجودة وسليمة وقد تم تحييد الطيران.