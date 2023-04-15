الجيش الأمريكي: 23 من جنودنا يعانون صدمات دماغية في سوريا

أعلنت القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أمس الجمعة، عن إصابة 23 جنديًّا أمريكيًّا بصدمات دماغية في سوريا خلال هجومين في مارس/ آذار الماضي.

وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم نفذه مسلحون مدعومون من إيران، وقالت في بيان “رصدنا 11 حالة جديدة لصدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 مارس في شرق سوريا”.

وأصيب 25 جنديًّا أمريكيًّا جراء هجمات على عسكريين أمريكيين في سوريا أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر، وفقًا لرويترز.

وأوضحت القيادة أن “23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة، تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا لرصد أي مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات”.

وأشارت تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى مقتل 8 مسلحين خلال ضربات جوية أمريكية انتقامية لمنشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 23 مارس/ آذار أن هجومًا بطائرة مسيرة استهدف منشأة صيانة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.

Below is a statement from the CENTCOM Commander on the precision strikes in response to American casualties in Syria. pic.twitter.com/MIJeQh1VtD — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 24, 2023

وأضافت في بيان أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية تقدّر أن الطائرة المسيّرة “من أصل إيراني”، وأشارت إلى أن القتيل مقاول أمريكي، وإلى إصابة مقاول أمريكي آخر.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أمر بايدن بضربات انتقامية مماثلة في محافظة دير الزور السورية الغنية بالنفط بعد أن استهدفت طائرات مسيّرة موقعًا لقوات التحالف من دون أن تتسبب في أي إصابات.

وينتشر مئات من الجنود الأمريكيين في سوريا في إطار تحالف يقاتل تنظيم الدولة، وكثيرًا ما يُستهدَفون بهجمات تشنها مجموعات مسلحة.

ويدعم الجنود الأمريكيون قوات سوريا الديمقراطية التي قادت معركة إخراج تنظيم الدولة من آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا عام 2019.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تشخيص إصابة جنود أمريكيين في المنطقة بصدمات دماغية جراء الهجمات.

ففي 2020، تم تشخيص أكثر من 100 جندي أمريكي بإصابات دماغية ناجمة عن هجوم صاروخي قيل إن إيران شنته على قاعدة في العراق.