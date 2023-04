الجيش الأمريكي: 23 من جنودنا يعانون صدمات دماغية في سوريا

أعلنت القيادة المركزية التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، أمس الجمعة، عن إصابة 23 جنديًّا أمريكيًّا بصدمات دماغية في سوريا خلال هجومين في مارس/ آذار الماضي.

وزعمت القيادة المركزية الأمريكية أن الهجوم نفذه مسلحون مدعومون من إيران، وقالت في بيان “رصدنا 11 حالة جديدة لصدمات دماغية خفيفة من هجمات 23 و24 مارس في شرق سوريا”.

وأصيب 25 جنديًّا أمريكيًّا جراء هجمات على عسكريين أمريكيين في سوريا أسفرت عن مقتل متعاقد أمريكي وإصابة آخر، وفقًا لرويترز.

وأوضحت القيادة أن “23 من أولئك الذين أصيبوا تم تشخيص حالاتهم على أنها صدمات دماغية خفيفة، تواصل فرقنا الطبية فحص وتقييم جنودنا لرصد أي مؤشرات على الإصابة بهذه الصدمات”.

وأشارت تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إلى مقتل 8 مسلحين خلال ضربات جوية أمريكية انتقامية لمنشأتين مرتبطتين بإيران في سوريا.

وكانت الوزارة قد أعلنت في 23 مارس/ آذار أن هجومًا بطائرة مسيرة استهدف منشأة صيانة قرب الحسكة في شمال شرق سوريا.

Below is a statement from the CENTCOM Commander on the precision strikes in response to American casualties in Syria. pic.twitter.com/MIJeQh1VtD

