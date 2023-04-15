البرهان: قوات الدعم السريع هاجمت منزلي.. والأوضاع تحت السيطرة بشكل تام (فيديو)

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن قوات الدعم السريع هاجمت منزله، في التاسعة من صباح اليوم السبت.

وأضاف في تصريحات لـ”الجزيرة” أن قوات الدعم السريع التابعة لمحمد حمدان دقلو (حميدتي) هاجمت مقرات الجيش في بيت الضيافة، وهو نفسه مقر إقامة رئيس مجلس السيادة.

وكشف البرهان أن “قوات الدعم السريع” تحرشت بالجيش في منطقة المدينة الرياضية جنوبي الخرطوم، مؤكدا أن كل المرافق الاستراتيجية من القيادة والقصر تحت سيطرة الجيش.

وأوضح البرهان أن “قوات الدعم السريع” تسللت إلى المطار عبر صالة الحج والعمرة وأحرقت بعض الطائرات، لافتا إلى أن قوات الجيش تعاملت معها.

وشدد البرهان على عدم دخول أي من “قوات الدعم السريع” مقر القيادة العامة، في إشارة إلى أن الأوضاع تحت السيطرة بشكل تام.

وأشار البرهان في حديثه للجزيرة إلى أن الجيش لديه احتياطات جيدة وقواعد عسكرية لم تتحرك حتى الآن.

ودعا البرهان قيادة الدعم السريع إلى إعادة قواتها التي دخلت الخرطوم إلى أماكنها، والاحتكام لصوت العقل، مؤكدا أنه إذا استمرت حالة الحرب فستدخل قوات الجيش السوداني الخرطوم من مناطق مختلفة.

وتابع “لا أحد يفضل الحرب، ولكن ما حدث يجب أن يكون عظة وعبرة للناس”.

وشدد البرهان على أن ما حدث يجب أن يمنع تكوين أي قوات خارج “رحم” القوات المسلحة.

وفي وقت سابق اليوم، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و”الدعم السريع”.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه “إلى أجل غير مسمى”.

وانطلقت في 8 يناير/كانون الثاني 2023، عملية سياسية بين المُوقعين على “الاتفاق الإطاري” في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وهم مجلس السيادة العسكري الحاكم وقوى مدنية أبرزها “الحرية والتغييرـ المجلس المركزي”، بهدف التوصل إلى اتفاق يحل الأزمة السياسية.

وتهدف العملية إلى معالجة أزمة ممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.