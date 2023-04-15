اشتباكات السودان.. حمدوك يوجه نداء عاجلا للبرهان وحميدتي (فيديو)

ناشد رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك الأطراف العسكرية في السودان بالتوقف عن الاقتتال، وذلك بعد اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال حمدوك في رسالة مصورة نشرها على حسابه على تويتر، السبت، إن الحرب في السودان يعني حربا في الإقليم، وأن الحل السلمي في ما يزال ممكنا، مشددا على أن البلاد تواجه خطر التفكك والضحايا هم السودانيون.

ووجه رسالة أولى لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بضرورة توقف الرصاص “فورا” وتحكيم صوت العقل، “فالخسارة ستكون من نصيب الجميع ولا يوجد منتصر على جثث شعبه”.

وقال في رسالته الثانية إن على الشعب السوداني أن يزداد تماسكا و”أن يكون تلاحم مكونات المجتمع وخطاب رفض الاحتراب هو السائد”.

والرسالة الثالثة التي وجهها حمدوك هي للمجتمع الإقليمي والدولي ومحبي السلام العالمي بأن يقوموا بواجبهم في الحل وتهدئة الأطراف المتقاتلة.

نداء من د.عبد الله حمدوك pic.twitter.com/7aeESeaa9s — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) April 15, 2023

وفي وقت سابق السبت، شهدت الخرطوم اشتباكات مسلحة بين قوات من الجيش و”الدعم السريع”، حيث تبادل الطرفان الاتهامات ببدء أحدهما مهاجمة مقار تابعة للطرف الآخر.

ووصف الجيش قوات الدعم السريع بـ”المتمردة”، متهما إياها بـ”نشر الأكاذيب باعتداء قواتنا عليها للتغطية على سلوكها المتمرد”.

وأثرت خلافات الجيش وقوات الدعم السريع على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/نيسان الجاري، قبل إرجائه “إلى أجل غير مسمى”.