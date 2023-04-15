اشتباكات السودان.. “الدعم السريع” تنشر فيديو لجنود مصريين “استسلموا” في قاعدة مروي العسكرية (شاهد)

أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل، اليوم السبت، احتجاز مجموعة من الجنود المصريين في القاعدة العسكرية بمدينة مروي (شمالي السودان) عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المطار.

وتداول ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه لقوات مصرية استسلمت لقوات الدعم السريع السودانية في مطار مروي.

كما نشرت قوات الدعم السريع السودانية مقطعا مصورا قالت إنه لجنود مصريين “استسلموا” لها في مدينة مروي.

ولم يتضح سبب وجود جنود مصريين في مروي، لكن القوات المصرية والسودانية تُجريان بشكل دوري مناورات عسكرية مشتركة في شمالي السودان.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية، ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية.





الجيش المصري يعلق

بدوره، أعلن الجيش المصري أن القوات المسلحة المصرية تتابع من كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية.

وأضاف في بيان أوردته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية على فيسبوك “تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية. وفي إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان يجري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية”.

وتابع البيان “تهيب القوات المسلحة المصرية الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية”.

من جانبها، قالت لجنة “أطباء السودان” في بيان، إن هناك “عددا كبيرا (لم تحدده) من القتلى والجرحى المدنيين جراء الاشتباكات، ونناشد وقف إطلاق النار فورا وفتح مسار آمن للمصابين”.

وأثرت خلافات الجيش و”الدعم السريع” على توقيع الاتفاق النهائي للعملية السياسية في السودان، الذي كان مقررا في 5 أبريل/ نيسان الجاري، قبل إرجائه إلى “أجل غير مسمى”.