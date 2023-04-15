إجلاء رئيس وزراء اليابان بعد سماع دوي انفجار أثناء خطابه واعتقال المشتبه فيه (فيديو)

تم إجلاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بأمان، اليوم السبت، إثر دوي انفجار في وقتٍ كان يستعد فيه لإلقاء خطاب في ميناء للصيد بمقاطعة واكاياما غربي البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وتحدّثت وسائل إعلام، بينها وكالة كيودو الرسمية للأنباء، عن إلقاء جسم يشبه “قنبلة دخان”، لكن يبدو أنه لم تكن هناك إصابات ولا أضرار في مكان الواقعة.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن جسمًا يشبه الأنبوب ألقي قرب رئيس الوزراء خلال إلقائه كلمة في الهواء الطلق، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن صوتًا يشبه الانفجار سُمع في المكان وإن كيشيدا احتمى ولم يصب بسوء.

واعتُقِل مشتبه فيه بمكان الواقعة، وأظهرت مقاطع فيديو بثتها محطات محلية وجرى تداولها، لقطات تظهر رجلًا موقوفًا لدى الشرطة أثناء مغادرة الحشد المكان.

استئناف الجولة بعد الانفجار

وغادر رئيس الوزراء الياباني المكان من دون أن يصاب بأذى بعد الحادث الذي وقع أثناء حديثه مع أحد مرشحي الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وتم إلغاء الخطاب الذي كان مخصصًا لدعم مرشح حزبه الحاكم في الانتخابات المحلية.

ونقلت محطة تلفزة محلية عن كيشيدا قوله “سُمع دوي انفجار قوي تحقق الشرطة في التفاصيل، أود أن أعتذر عن القلق الذي لحق بالناس، نحن في خضم حملة انتخابية مهمة للبلاد وعلينا العمل معًا لإنجاحها”.

ويأتي الحادث بعد 9 أشهر من اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال تجمع انتخابي في يوليو/ تموز الماضي، الأمر الذي تسبب في صدمة باليابان والخارج ودفع السلطات إلى مراجعة الإجراءات الأمنية.