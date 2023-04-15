أول تعليق من الجيش المصري على احتجاز مجموعة من جنوده في السودان (فيديو)

أعلن الجيش المصري، اليوم السبت، أن القوات المسلحة المصرية تتابع عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضي السودانية.

وأضاف الجيش في بيان أوردته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك “في إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان يجري التنسيق مع الجهات المعنية بالسودان لضمان تأمين القوات المصرية”.

وتابع البيان “تهيب القوات المسلحة المصرية بالسلطات في السودان الحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية”.

وفي وقت سابق اليوم، أظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي احتجاز مجموعة من الجنود المصريين في القاعدة العسكرية بمدينة مروي (شمالي السودان) عقب سيطرة قوات الدعم السريع على المطار.

وتداول ناشطون مقطع فيديو قالوا إنه لقوات مصرية استسلمت لقوات الدعم السريع السودانية في مطار مروي.

كما نشرت قوات الدعم السريع السودانية مقطعا مصورا قالت إنه لجنود مصريين “استسلموا” لها في مدينة مروي.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية، ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية.