سياسة

أبرز ردود الفعل الدولية بعد الاشتباكات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”

اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع". (رويترز)
15/4/2023

تتالت في الساعات الأخيرة ردود فعل دولية واسعة بعد الاشتباكات العنيفة التي تدور في الخرطوم منذ صباح السبت بين الجيش السوداني الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وفيما يلي أبرز ردود الفعل الدولية:

الولايات المتحدة

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إلى “الوقف الفوري” للاشتباكات العنيفة الجارية في السودان.

وأعرب بلينكن الموجود في هانوي في فيتنام عن “قلق عميق” حيال القتال الجاري، وكتب في تغريدة “نحث كافة الأطراف الفاعلة على وقف العنف فورا وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة الحديث لحل المسائل العالقة”.

الأمم المتحدة

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس قوات الجيش والدعم السريع إلى وقف “فوري” للقتال في الخرطوم.

وأفاد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في السودان بأن “بيرتس اتصل بالطرفين للمطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية من أجل سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف”.

الاتحاد الأوربي

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل السبت جميع القوى في السودان إلى وقف العنف فورا.

وكتب على تويتر أن جميع موظفي الاتحاد الأوربي في السودان في أمان.

روسيا

دعت روسيا السبت إلى “إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار” في السودان.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن “الأحداث المؤسفة الجارية في السودان تثير قلقا عميقا في موسكو. ندعو أطراف الصراع إلى إظهار إرادة سياسية وضبط النفس واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار”.

بريطانيا

قالت بريطانيا، السبت، إننا “نراقب عن كثب الوضع في الخرطوم وأماكن أخرى في السودان حيث تستمر الاشتباكات العسكرية”.

كما دعت السفارة البريطانية في السودان، في تغريدة عبر توتير، رعاياها إلى البقاء في منازلهم، واتباع توصيات السفر الخاصة بها”.

السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان السبت إن المملكة “تبدي قلقها البالغ إزاء التصعيد والاشتباكات في السودان وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى تغليب الحوار على الصراع”.

مصر

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت إن القاهرة تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان إثر الاشتباكات هناك.

وأضافت أنها “تطالب جميع الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني وإعلاء للمصالح العليا للوطن”.

قطر

دعت قطر، السبت، إلى “وقف القتال فورا” بين الأطراف المتنازعة في السودان، وحل الخلافات بالحوار.

وأعربت الخارجية القطرية في بيان عن “قلقها البالغ من تطورات الأوضاع في الخرطوم ومروي في السودان”.

ودعت “الأطراف كافة إلى وقف القتال فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين تبعات القتال”.

الإمارات

دعت الإمارات جميع الأطراف في السودان اليوم السبت إلى التحلي بضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء الأزمة عن طريق الحوار، حسبما قالت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة “تتابع سفارة دولة الإمارات في الخرطوم بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية”.

تركيا

أعربت تركيا عن قلقها من الاشتباكات التي اندلعت صباح السبت بين الجيش و”قوات الدعم السريع” ودعت إلى التمسك بمكتسبات العملية الانتقالية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: “نشعر بالقلق من الاشتباكات المسلحة التي وقعت في السودان اليوم”.

و دعا البيان جميع الفرقاء في السودان إلى “التمسك بمكتسبات العملية الانتقالية وإلى الهدوء والحوار”.

المصدر : وكالات