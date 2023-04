أبرز ردود الفعل الدولية بعد الاشتباكات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”

تتالت في الساعات الأخيرة ردود فعل دولية واسعة بعد الاشتباكات العنيفة التي تدور في الخرطوم منذ صباح السبت بين الجيش السوداني الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وفيما يلي أبرز ردود الفعل الدولية:

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إلى “الوقف الفوري” للاشتباكات العنيفة الجارية في السودان.

وأعرب بلينكن الموجود في هانوي في فيتنام عن “قلق عميق” حيال القتال الجاري، وكتب في تغريدة “نحث كافة الأطراف الفاعلة على وقف العنف فورا وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة الحديث لحل المسائل العالقة”.

Deeply concerned about reports of escalating violence between the Sudanese Armed Forces and Rapid Support Forces. We are in touch with the Embassy team in Khartoum – all are currently accounted for. We urge all actors to stop the violence immediately and avoid further escalations…

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس قوات الجيش والدعم السريع إلى وقف “فوري” للقتال في الخرطوم.

وأفاد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في السودان بأن “بيرتس اتصل بالطرفين للمطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية من أجل سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف”.

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل السبت جميع القوى في السودان إلى وقف العنف فورا.

وكتب على تويتر أن جميع موظفي الاتحاد الأوربي في السودان في أمان.

Alarming news of fighting in #Sudan. The EU calls on all forces to stop the violence immediately.

An escalation will only aggravate the situation. Protection of citizens is a priority.

All EU staff in the country is safe and accounted for.

