أبرز ردود الفعل الدولية بعد الاشتباكات بين الجيش السوداني و”الدعم السريع”

تتالت في الساعات الأخيرة ردود فعل دولية واسعة بعد الاشتباكات العنيفة التي تدور في الخرطوم منذ صباح السبت بين الجيش السوداني الذي يقوده الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

وفيما يلي أبرز ردود الفعل الدولية:

الولايات المتحدة

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت إلى “الوقف الفوري” للاشتباكات العنيفة الجارية في السودان.

وأعرب بلينكن الموجود في هانوي في فيتنام عن “قلق عميق” حيال القتال الجاري، وكتب في تغريدة “نحث كافة الأطراف الفاعلة على وقف العنف فورا وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة الحديث لحل المسائل العالقة”.

Deeply concerned about reports of escalating violence between the Sudanese Armed Forces and Rapid Support Forces. We are in touch with the Embassy team in Khartoum – all are currently accounted for. We urge all actors to stop the violence immediately and avoid further escalations… — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) April 15, 2023

الأمم المتحدة

دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس قوات الجيش والدعم السريع إلى وقف “فوري” للقتال في الخرطوم.

وأفاد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة في السودان بأن “بيرتس اتصل بالطرفين للمطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية من أجل سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد المزيد من العنف”.

الممثل الخاص للأمين العام بيرتس يدعو إلى استعادة الهدوء في السودان

المزيد على الرابط التالي: https://t.co/vlTpoI0gpE pic.twitter.com/FNSPdpJrv4 — UN Integrated Transition Assistance Mission Sudan (@UNITAMS) April 15, 2023

الاتحاد الأوربي

دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي جوزيب بوريل السبت جميع القوى في السودان إلى وقف العنف فورا.

وكتب على تويتر أن جميع موظفي الاتحاد الأوربي في السودان في أمان.

Alarming news of fighting in #Sudan. The EU calls on all forces to stop the violence immediately. An escalation will only aggravate the situation. Protection of citizens is a priority. All EU staff in the country is safe and accounted for. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2023

روسيا

دعت روسيا السبت إلى “إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار” في السودان.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن “الأحداث المؤسفة الجارية في السودان تثير قلقا عميقا في موسكو. ندعو أطراف الصراع إلى إظهار إرادة سياسية وضبط النفس واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار”.

بريطانيا

قالت بريطانيا، السبت، إننا “نراقب عن كثب الوضع في الخرطوم وأماكن أخرى في السودان حيث تستمر الاشتباكات العسكرية”.

كما دعت السفارة البريطانية في السودان، في تغريدة عبر توتير، رعاياها إلى البقاء في منازلهم، واتباع توصيات السفر الخاصة بها”.

نتابع عن قرب الوضع في #الخرطوم وأجزاء أخرى من #السودان حيث توجد اشتباكات عسكرية. ننصح جميع الرعايا البريطانيين في السودان بالتزام البقاء في بيوتهم ومتابعة نصائحنا بشأن السفر: @UKinSudanhttps://t.co/CNleuDRZqu — 🇬🇧وزارة الخارجية والتنمية البريطانية (@FCDOArabic) April 15, 2023

السعودية

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان السبت إن المملكة “تبدي قلقها البالغ إزاء التصعيد والاشتباكات في السودان وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى تغليب الحوار على الصراع”.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة pic.twitter.com/SNV87bfRtY — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 15, 2023

مصر

قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت إن القاهرة تتابع بقلق بالغ تطورات الوضع في السودان إثر الاشتباكات هناك.

وأضافت أنها “تطالب جميع الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس حماية لأرواح ومقدرات الشعب السوداني وإعلاء للمصالح العليا للوطن”.

قطر

دعت قطر، السبت، إلى “وقف القتال فورا” بين الأطراف المتنازعة في السودان، وحل الخلافات بالحوار.

وأعربت الخارجية القطرية في بيان عن “قلقها البالغ من تطورات الأوضاع في الخرطوم ومروي في السودان”.

ودعت “الأطراف كافة إلى وقف القتال فورا وممارسة أقصى درجات ضبط النفس والاحتكام لصوت العقل وتغليب المصلحة العامة وتجنيب المدنيين تبعات القتال”.

بيان| قطر تدعو لوقف القتال فوراً في السودان وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/DydBXnJ1p9 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 15, 2023

الإمارات

دعت الإمارات جميع الأطراف في السودان اليوم السبت إلى التحلي بضبط النفس وخفض التصعيد والعمل على إنهاء الأزمة عن طريق الحوار، حسبما قالت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة “تتابع سفارة دولة الإمارات في الخرطوم بقلق بالغ الأحداث الجارية في السودان الشقيق وتؤكد على موقف دولة الإمارات الثابت المتمثل في ضرورة خفض التصعيد والعمل على إيجاد حل سلمي للأزمة بين الأطراف المعنية”.

تركيا

أعربت تركيا عن قلقها من الاشتباكات التي اندلعت صباح السبت بين الجيش و”قوات الدعم السريع” ودعت إلى التمسك بمكتسبات العملية الانتقالية.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان: “نشعر بالقلق من الاشتباكات المسلحة التي وقعت في السودان اليوم”.

و دعا البيان جميع الفرقاء في السودان إلى “التمسك بمكتسبات العملية الانتقالية وإلى الهدوء والحوار”.