يتقدمهم الوزير الأسبق محمود الصبيحي.. بدء عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين (فيديو)

عاد وزير الدفاع اليمني السابق محمود الصبيحي وناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني السابق إلى عدن، اليوم الجمعة، ضمن أولى دفعات صفقة تبادل الأسرى مع الحوثيين، في عملية تشرف عليها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ووصلت طائرتان تقلان المحتجزين ظهر اليوم، إحداهما إلى مدينة عدن -مقر الحكومة اليمنية المعترف بها- وعلى متنها 35 شخصًا والأخرى إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وعلى متنها 125.

وأفادت الحكومة اليمنية في وقت سابق بأنه سيفرج عن 72 من أسراها، بينهم وزير الدفاع الأسبق اللواء الركن محمود الصبيحي واللواء الركن ناصر منصور هادي، شقيق الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه سيتم استخدام طائراتها لنقل المحتجزين المفرج عنهم بين 6 مدن في كل من اليمن والسعودية في غضون الأيام المقبلة.

وقالت اللجنة إن العملية التي بدأت اليوم الجمعة بين طرفي الصراع في اليمن لإطلاق سراح وتبادل نحو 900 أسير، خطوة مهمة لبناء الثقة وسط محادثات سلام بين مبعوثين سعوديين وجماعة الحوثي.

وقال هانس غروندبرغ مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إن العملية تأتي في وقت “يحمل بذور الأمل بالنسبة لليمن للتذكير بأن الحوار البناء والتسويات المتبادلة أدوات قوية قادرة على تحقيق نتائج عظيمة”.

واتفق الطرفان في مفاوضات جرت في سويسرا الشهر الماضي على إطلاق سراح 887 أسيرًا والاجتماع مرة أخرى في مايو/ أيار لمناقشة الإفراج عن المزيد من الأسرى.

It's truly touching to see the joy written on the faces of detainees being released today.

Before boarding their flights, many detainees in Yemen had the chance to call their families.

It's moments like these that make the work of @ICRC so rewarding. pic.twitter.com/XrrUF8h3zT

— Dalila Mahdawi (@DalilaMahdawi) April 14, 2023