رغم إجراءات الاحتلال.. ربع مليون يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في رحاب الأقصى (شاهد)

رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي في القدس القديمة، أدت جموع غفيرة صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى المبارك، في مشهد مهيب نقلته عدسات الكاميرات.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بأن 250 ألف مصلٍّ (ربع مليون) أدوا صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان، رغم تضييقات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، ومحاولته إعاقة وصولهم إلى المسجد الأقصى.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها على حاجز قلنديا العسكري أمام حركة المواطنين، ومنعت عبوره على من هم دون سن الـ55 من الرجال، كما نصبت حواجز حديدية عند باب العامود، ومعظم أبواب البلدة القديمة، في محاولة لإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية صورًا ومقاطع فيديو لأعداد هائلة من الفلسطينيين القادمين من مختلف المدن للصلاة في الأقصى الشريف. وقد واظبت الجموع في كل جمعة من الشهر الكريم على الصلاة فيه رغم اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين والمعتكفين.

ونظم المصلون وقفة في المسجد الأقصى نصرة له بعد انتهاء صلاة الجمعة، رفعوا خلالها العلم الفلسطيني ولافتات للمقاومة من جانب قبة الصخرة، وهتف آلاف الفلسطينيين في المسجد الأقصى “جنة جنة جنة.. تسلم يا وطنا”.

وأطلق المسنّ عبد الرحيم القيمري من الخليل صرخة من داخل ساحات المسجد الأقصى دعا فيها أهل فلسطين إلى المقاومة لأجله، قائلا “الأقصى في خطر.. الأقصى يناديكم”.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مواطنين فلسطينيين، ووثق مقطع فيديو ضرب شاب فلسطيني واعتقاله عبد باب الأسباط.

#شاهد #اعتقال شاب بعد الاعتداء عليه بالضرب عند باب الاسباط _احد ابواب المسجد الأقصى_#Watch

The arrest of a young man after he was beaten at the Lions Gate – one of the gates of Al-Aqsa Mosque – pic.twitter.com/PVOIecgDRB

— Silwanic (@Silwanic1) October 12, 2022