رسالة جديدة من سجن بدر في مصر عن محاولات معتقلين الانتحار

نشرت الحملة الشعبية لدعم المعتقلين والمخفَين قسريًّا في مصر “حقهم”، الجمعة، رسالة جديدة من سجن “بدر 3” تكشف عن محاولة عدد من المعتقلين الانتحار.

وجاء في الرسالة: “ما زال التنكيل بنا مستمرًا حتى في شهر رمضان، الأمر الذي دفع عدد من المعتقلين لمحاولة الانتحار عبر قطع شرايين اليد”.

وأضافت أن السلطات قامت بـ”تخييط أيديهم ثم أعادوهم إلى غرفهم مرة أخرى”.

وذكرت الرسالة أنه ردًا على هتاف المعتقلين مطالبين بالزيارة، قامت قوات من مصلحة السجون بتجريد غرف عدة في قطاعات مختلفة من السجن وأخذوا كل شيء في الغرفة “حتى الملابس والأدوية”، وخلعوا “صنابير المياه وقطعوا الكهرباء”، كما تم تقليل كميات الطعام المخصصة بشكل حاد “وأصبحت لا تشبع أي شخص”.

وأضافت الرسالة: “ولمزيد من الضغط تم غلق الكافيتريا ومنع التريض ومنع المستشفى وعدم صرف الأدوية إلا بعد نزع غطاء كاميرا الغرفة الذي وضعه المعتقلون” في وقت سابق.

وسبق أن نشرت المنظمة رسائل عدة من داخل سجن بدر منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وقال المعتقلون في تلك الرسائل إنهم يتعرضون لإجراءات تعسفية وانتهاكات جسيمة من قبل السلطات.

ولم يصدر بعد تأكيد أو نفي من السلطات المصرية بشأن ما ورد في هذه الرسالة أو الرسائل السابقة.

وافتُتح مجمعا سجون بدر ووادي النطرون بعد مدة وجيزة من إطلاق السلطات المصرية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول 2021.