رئيس وزراء قطر: أسباب موقفنا إزاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة (فيديو)

قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، إن أسباب موقف دولة قطر إزاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ما زالت قائمة، معربا عن أمله في أن يكون هناك حل في “أسرع وقت” للأزمة السورية.

وقال رئيس الوزراء القطري في لقاء مع تلفزيون قطر: “كان هناك أسباب لتعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ومقاطعة النظام السوري في ذاك الوقت، وهذه الأسباب ما زالت قائمة بالنسبة لنا على الأقل في دولة قطر”.

وأضاف: “صحيح أن الحرب توقفت، لكن الشعب السوري مازال مهجرا والناس الأبرياء في السجون. نحن لا نريد فرض حلول على الشعب السوري، وهو الذي يجب أن يصل إلى حل ويجب أن يكون هناك حل سياسي للأزمة السورية”.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم إن “قرار دولة قطر ألا تتخذ أي خطوة إذا لم يكن هناك تقدم وحل سياسي للأزمة السورية”.

وأضاف أنه بالنسبة للدول الأخرى “كل دولة لها تقييمها وهذا قرار سيادي يخصها، ولكن دولة قطر هذا موقفها المتمسكة به حتى اليوم، والى الآن لا يوجد شيء إلا تكهنات ولا شيء واضحا مطروح على الطاولة”، مؤكدا أن الحل في يد السوريين.

معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: أسباب موقف دولة قطر إزاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لازالت قائمة، ونأمل أن يكون هناك حلاً سريعاً للأزمة السورية.#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/ueL0HCopk1 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 13, 2023

وفيما يتعلق بالتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال رئيس الوزراء القطري إنه “إنذار خطير لفرض واقع جديد لتغيير المكانة التاريخية للمسجد الأقصى وهو أمر غير مقبول”، مؤكدا أنه “لن يكون للقضية قيمة إذا فقدنا المسجد الأقصى”.

ووصف اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى بأنها “تصرفات وحشية وهمجية”، معربا عن أسفه لتعامل العالم بازدواجية في المعايير تجه هذا الأمر.

معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: محاولة فرض واقع جديد لتغيير المكانة التاريخية للمسجد الأقصى أمر غير مقبول.#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/NHt6z6cq2I — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) April 13, 2023

وأوضح رئيس الوزراء القطري أنه جرت اتصالات مكثفة مع الأشقاء في الأردن ومصر والأصدقاء في الولايات المتحدة، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية والعقائدية الخطيرة بحق الشعب الفلسطيني.