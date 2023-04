تقرير يكشف تطورات معارك باخموت.. وفاغنر الروسية على قائمة عقوبات الاتحاد الأوربي

كشف تقرير للجيش البريطاني اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية اضطرت إلى الانسحاب من بعض الأراضي في مدينة باخموت مع شنّ روسيا هجومًا جديدًا هناك بنيران المدفعية الثقيلة على مدى اليومين الماضيين.

يأتي ذلك في وقت ذكر فيه مسؤولون في كييف أن الجيش الروسي واصل شن هجمات بلا هوادة على مدينة باخموت بشرق أوكرانيا وقصف أيضًا مدينة خيرسون بجنوب البلاد.

وقال الجيش البريطاني في تحديث يومي لمعلومات المخابرات حول الحرب في أوكرانيا “بثت روسيا النشاط من جديد في هجومها على بلدة باخموت في دونيتسك أوبلاست إذ تحسن التعاون بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاغنر”.

وأكد الجيش البريطاني في تحديثه اليومي أن القوات الأوكرانية تواجه مشاكل كبيرة تتعلق بإعادة الإمداد لكنها، نفذت انسحابات منظمة من مواقع اضطرت للتنازل عنها.

Crimea is the territory of Ukraine, and we will test and use there any weapons not prohibited by international laws, that will help liberate our territories.

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) April 14, 2023