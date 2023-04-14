السنوار للاحتلال: كفوا عن العبث بالقنبلة النووية المسماة المسجد الأقصى (فيديو)

حذّر رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، الجمعة، الاحتلال الإسرائيلي من المساس بالمسجد الأقصى.

وفي خطاب بمدينة غزة، قال السنوار “كفوا عن العبث بالقنبلة النووية، المسماة الحرم القدسي والمسجد الأقصى”.

وأضاف “نحن ندرك النوايا المبيتة للاحتلال لما بعد رمضان، ونؤكد أننا في قوى المقاومة نقف لهم بالمرصاد، وسنقوم بواجبنا بالدفاع عن قدسنا وأقصانا وشعبنا”.

وجاءت كلمة السنوار خلال مهرجان نظمته اللجنة الفلسطينية ليوم القدس العالمي، الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. وتضم اللجنة فصائل فلسطينية عدة.

وقال السنوار “ردة فعل مقاومتنا في الضفة، وغزة، وجنوب لبنان، كانت مثل صعقة كهربية صغيرة، لكنها أوصلت رسالة للاحتلال”.

#فيديو | القائد السنوار للصهاينة: ارجعوا لكتبكم واقرأوا ماذا ينتظركم إن لم تكفوا عن العبث بالقنبلة النووية "المسجد الأقصى".#يوم_القدس_العالمي #الضفة_درع_القدس pic.twitter.com/bejYsz2u3Q — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) April 14, 2023

وهدد السنوار بأن “سحل المرابطات في المسجد الأقصى، يعني سيل دم كثير في المنطقة”، مضيفًا أن “الاحتلال يمارس حربًا دينية بمواصلة انتهاكاته في مدينة القدس والمسجد الأقصى”، داعيًا العلماء إلى “مواجهة الحرب الدينية التي يشنها العدو ضد المقدسات في القدس”.

ووجّه السنوار حديثه لقادة الدول العربية والإسلامية قائلًا “عبارات الاستنكار لم تعد كافية، ولا بد من تغيير استراتيجي في مساراتكم في إنهاء التطبيع وإغلاق السفارات ودعم مقاومة الشعب الفلسطيني”.

وتشهد مدينة القدس توترًا منذ بداية شهر رمضان، عقب اقتحامات متكررة من قبل الشرطة الإسرائيلية لباحات المسجد الأقصى، واقتحام المسجد نفسه في 5 أبريل/نيسان الجاري.

#فيديو | القائد السنوار: رسالتي للمستوطنين الصهاينة أن المتطرفين يجرونكم للمعارك ويشعلون حربًا إقليمية مجنونة ستدفعون ثمنها.#يوم_القدس_العالمي #الضفة_درع_القدس pic.twitter.com/As4O7VLoN8 — قناة الأقصى الفضائية (@SerajSat) April 14, 2023

واعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على المصلين، والمعتكفين في المسجد الأقصى، بالضرب وأطلقت عليهم قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، وحاولت طردهم وإبعادهم ومنعهم من الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.