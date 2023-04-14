الجزيرة مباشر تستطلع آراء الشارع التركي حول الانتخابات الرئاسية.. إليك أبرز ما قيل (فيديو)

استطلعت كاميرا الجزيرة مباشر آراء عدد من المواطنين الأتراك بشأن الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو/ أيار المقبل.

وناقشت مراسلة القناة رقية حمزة، مواطنين في منطقة (فيزنيجيلار) وسط إسطنبول، التي تعتبر منطقة حاسمة في نتائج الانتخابات لتجمع عدد كبير من الطلاب والتجار فيها، إذ تضم جامعة إسطنبول العريقة وعددًا من المساكن الطلابية وأسواق بايزيد و”لاليلي”.

وقالت مواطنة إنها لن تعطي صوتها لمرشح المعارضة زعيم حزب الشعب الجمهوري كليتشدار أوغلو، وستصوت لصالح الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وعللت قرارها بقولها “هذا الوطن مهم بالنسبة لي”.

وقال أحد الشباب الذين التقتهم الجزيرة مباشر، إنه لم يقرر بعد لمن سيعطي صوته، بل ما زال في مرحلة البحث ومتابعة البرامج الانتخابية للمرشحين وخطاباتهم.

واختلف صديقان من الذين طرحت عليهم المراسلة السؤال، فاختار أحدهما كليتشدار أوغلو بهدف التغيير، وشدد الآخر على أن التصويت لأوغلو يخالف اقتناعاته، وأنه سيصوت للرئيس أردوغان.

ومضى مواطن إلى أن اقتصاد البلاد ليس في أفضل حال، لكنه مع ذلك سيصوت لأردوغان وأن الاقتصاد سيتحسن، في حين قال مواطن آخر إنه سيصوت لكليتشدار أوغلو بسبب الوضع الاقتصادي.

ووصف متحدث، أردوغان بأنه رجل مجتهد وأنه “قائد العالم”، مضيفًا “نحن نحبه كثيرًا”.

وقالت مجموعة من الطالبات إنه لا حق لهن في التصويت، إلا أنهن يؤيّدن أردوغان لأنه لا مرشح أفضل ينافسه وفق رأيهن، ورأت الطالبات أنه قدم الكثير لتركيا ببناء الجسور ودعم الطلاب.

ومضت طالبة إلى القول “إذا فازت المعارضة فستجبرنا على نزع الحجاب وسيغلقون شعبة الشؤون الدينية في الجامعة”، وبادرت أخرى “إذا فاز حزب الشعب الجمهوري سيغلق دور التحفيظ حيث نحفظ القرآن الكريم”.

وأعلن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، في مارس/ آذار، تأهُّل 36 حزبًا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 14 مايو/ أيار المقبل.

وأعلن الائتلاف السداسي، الذي يضم أحزاب: الشعب الجمهوري، والجيد، والسعادة، والديمقراطية والتقدم، والمستقبل، والديمقراطي، الاتفاق على ترشيح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار في مواجهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أما تحالف الشعب الذي يجمع حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية، فقد رشّح الرئيس رجب طيب أردوغان.

وسينتخب الأتراك في 14 مايو رئيسًا للجمهورية و600 عضو في البرلمان التركي، وذلك لمأمورية مدتها 5 سنوات.