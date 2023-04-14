الاحتلال يعتقل 3 مرابطات قرب الأقصى ودعوات للرباط فيه (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مرابطات مبعدات عن المسجد الأقصى بدعوى “محاولتهن الدخول إلى المسجد الأقصى رغم قرار إبعادهن عنه”.

وذكرت مواقع ووسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال اعتقل المرابطات المبعدات هنادي الحلواني وخديجة ونفيسة خويص من منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة.

وأصدرت سلطات الاحتلال قرارًا بإبعاد المرابطات الثلاث خلال الأسبوع الماضي.

واقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى واعتدت على المرابطين والمصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعتهم من الاعتكاف فيه.

وقرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء الماضي، وقف اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان المبارك، بعد إطلاق صواريخ من لبنان وغزة وسوريا على إسرائيل ردًا على الاقتحامات.

وشن الاحتلال غارات على قطاع غزة، كما نفّذ ضربات عدة في جنوبي لبنان.

ودعت حركتا “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، في بيانين منفصلين، الفلسطينيين إلى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان لهذا العام.

وشددت حماس على “ضرورة إفشال مخططات العدو الصهيوني والمستوطنين في تدنيسه واقتحامه وتقسيمه”.

من جانبها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن “شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والاحتشاد في ساحاته ومصلياته وقبابه، وأداء الصلاة فيه والاعتكاف والرباط، يشكل تحديًا للعدو ومشاريعه ومخططاته وزعمائه الإرهابيين”.