السلطات الهندية تهدم مدرسة لتحفيظ القرآن وجزءًا من مسجد بُني قبل 250 عامًا (فيديو)

هدمت السلطات الهندية مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وجزءًا من مسجد عمره 250 عامًا في سوق بنغالي بالعاصمة الهندية نيودلهي، بدعوى توسعة الطريق العام.

وتضم المدرسة التي قررت السلطات هدمها دوم سابق إنذار، نحو 120 طفلًا معظمهم من الفقراء، يدرسون ويعيشون داخل المدرسة.

وتعاني المنشآت الإسلامية في الهند، خاصة التاريخية، من حملات هدم من قِبل الحكومة واعتداءات من قِبل متطرفين هندوس.

السلطات تهدم مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم وجزء من مسجد عمرة 250 عاما في قلب العاصمة الهندية #دلهي دون سابق إنذار pic.twitter.com/95grNkiJst — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 11, 2023

وشهدت مدن وولايات هندية خلال الأشهر الأخيرة حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة، وحظرت إحدى الولايات ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب في المدارس وسط تأييد من ساسة هنود ومطالباتهم بتطبيق الحظر في ولايات أخرى، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، هدمت السلطات الهندية جزءًا كبيرًا من مسجد “شاهي” التاريخي في مدينة الله آباد بولاية أوتار براديش، بدعوى توسعة الطريق العام.

وذكرت وسائل إعلام محلّية أن المسجد، الذي شُيد في القرن الـ16 ميلادي، هُدم قبل أيام قليلة من موعد نظر القضاء في دعوى تطالب بوقف عملية الهدم، وذلك بعد أن رفضت المحكمة العليا في وقت سابق التماسا بوقف هدمه.

السلطات الهندية تهدم مسجد "شاهي التاريخي المشُيد في القرن الـ16 ميلادي في مدينة "الله آباد بولاية "أوتار براديش حكومة مودي المتطرفة تتجرأ وتضطهد المسلمين وتهدم المساجد بسبب صمت وخنوع حكومات البلدان الإسلامية لاحول ولا قوة الا بالله #الهند pic.twitter.com/Y4AWuwQPtT — عبدالعزيز ضويحي بن رميح (@Doo711) January 17, 2023

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، تداول نشطاء عبر منصات التواصل في الهند صورًا توثق حريق المدرسة الإسلامية في ولاية بيهار خلال أعمال عنف اندلعت بالمدينة بين مسلمين ومتطرفين هندوس.

وأظهرت الصور المتداولة آثار الخراب الذي حلّ بالمدرسة؛ إذ دمّر الحريق كل صغيرة وكبيرة من بناية ومحتويات، وبخاصة الكتب، ويظهر في إحدى الصور شخص مسلم يحمل مصاحف التهم الحريق أجزاءً منها.

وقال محمد شهاب الدين المشرف على المدرسة، إنه فضلًا عن تدمير مبنى المدرسة؛ فإن الحريق أتلف 4500 كتاب تم تجميعها على مدار 110 أعوام منذ إنشاء المدرسة الإسلامية التي تسمى “مدرسة عزيزية”.

On March 31, during the Ram Navami procession, the oldest madrasa of Bihar Sharif, Madrasa Azizia, was set ablaze by the Hindutva mob. There were about 4500+ more books in it. This madrasa was opened by Bibi Sogra, the most charitable woman in the history of Bihar, in the memory… pic.twitter.com/flwcZcI5ra — Meer Faisal (@meerfaisal01) April 2, 2023

ويشكل المسلمون نحو 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة. ومنذ نجاح حزب بهاراتيا جاناتا القومي المتطرف في الاحتفاظ بالسلطة بعد فوزه بالانتخابات العامة مايو/أيار 2019، تعرض المسلمون لموجات من العنف، وشهدت عديد من الولايات الهندية تصاعدا كبيرا في حالات الاعتداء عليهم، وتزايدا لافتا في جرائم الكراهية والعنصرية ضدّهم.