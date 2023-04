السفارة الأمريكية في الخرطوم تحذر رعاياها من السفر إلى شمال السودان

دعت السفارة الأمريكية في الخرطوم رعاياها في السودان إلى تجنب السفر إلى بلدة كريمة في الولاية الشمالية والمناطق المحيطة بها، كما حظرت على موظفيها مغادرة العاصمة حتى 19 أبريل/نيسان الجاري.

وقالت السفارة في بيان: “بسبب الوجود المتزايد لقوات الأمن ننصح المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى كريمة بشمال السودان، والمناطق المحيطة بها”.

كما منعت السفارة موظفيها من السفر خارج الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري خلال الأسبوع المقبل وحتى 19 أبريل الجاري.

وطالبت رعاياها في البيان بمتابعة وسائل الإعلام المحلية لمعرفة آخر التطورات من ناحية، ومراجعة إرشادات السفر الصادرة عن وزارة الخارجية من ناحية أخرى.

واتهم الجيش السوداني، فجر اليوم الخميس، قوات الدعم السريع بالتحشيد والانتشار والتحرك داخل الخرطوم وعدد من المدن “دون موافقة قيادة الجيش”.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله إن “الانفتاحات وإعادة تمركز قوات الدعم السريع يخالف مهام ونظام عمل هذه القوات وفيه تجاوز واضح للقانون ومخالف لتوجيهات اللجان الأمنية”.

وحذّر من أن “استمرار هذا الأمر سيؤدي إلى المزيد من الانقسامات والتوترات التي ربما تقود إلى انفراط عقد الأمن بالبلاد”.

وأكد المتحدث أن محاولات القوات المسلحة إيجاد الحلول السلمية لما وصفها بتجاوزات قوات الدعم السريع لم تنقطع “حفاظًا على الطمأنينة العامة وعدم الرغبة في نشوب صراع مسلح يقضي على الأخضر واليابس”، مجددًا تمسك القوات المسلحة بدعم الانتقال السياسي بما تم التوافق عليه في الاتفاق الإطاري.

وأعلنت قوى سياسية وقيادات لحركات مسلحة بدء وساطة بين الجيش وقوات الدعم السريع لحل الأزمة.

من جانبه، عبّر مبعوثو فرنسا وألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي لدى السودان في بيان مشترك عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات في السودان، وخطر التصعيد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وذكر البيان أن “هذه الإجراءات التصعيدية تعرقل المفاوضات نحو تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية”.

ودعا البيان “القادة العسكريين والمدنيين إلى اتخاذ خطوات فعالة للحد من التوترات، وضرورة الالتزام بالتزاماتهم والانخراط بشكل بناء لحل القضايا العالقة”.

Troika and European Union Envoys Statement on Heightened Tensions in Sudan pic.twitter.com/la9igNdKfU

— U.S. Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) April 13, 2023