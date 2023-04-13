اعتقال مشتبه به في تسريب وثائق سرية في أمريكا (فيديو)

أعلن وزير العدل الأمريكي ميريك غارلاند، الخميس، أنّ قوات الأمن أوقفت عنصرًا في الحرس الوطني بشبهة تسريبه وثائق دفاعية سرّية للغاية على الإنترنت.

وقال غارلاند في مؤتمر صحفي مقتضب إنّ المشتبه به واسمه جاك تيكسيرا “تمّ توقيفه دون حوادث” وسيمثل قريبًا أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق).

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي أعلن الخميس أنه اعتقل مشتبهًا به في قضية الوثائق الأمريكية السرّية التي تمّ تسريبها.

وبثّت شبكة “سي إن إن” الأمريكية مشاهد من نورث دايتون أظهرت عناصر من قوات الأمن تقتاد رجلًا يرتدي سروالًا قصيرًا ويديه خلف ظهره، ويضعونه في سيارة لا تحمل أي علامات.

والخميس، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن “قلقه” بشأن تسريب الوثائق السرية، لكن من دون أن يرى فيما جرى خطرًا داهمًا.

وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقًا جنائيًا بعد تسريب وثائق عبر الإنترنت تعرض بالتفاصيل وجهات نظر واشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا، وتلمّح إلى أنّ الولايات المتحدة تجمع معلومات استخباراتية عن حلفاء مقربين.

شاهد ▶️ ماذا نعرف عن تسريب وثائق أمريكية سرية بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا؟

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عمل إجرامي

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس إن تسريب معلومات سرية “عمل إجرامي متعمد”.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إن الوزارة اتخذت خطوات لمراجعة قوائم التوزيع، والتأكد من أن الأشخاص الذين يتلقون المعلومات بحاجة إلى معرفتها.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أفادت بأنّ التسريب يقف خلفه شاب عمل في قاعدة عسكرية، ونشر معلوماتها عبر مجموعة خاصة على الإنترنت.

والشاب الذي أطلق على نفسه لقب “أو جي” (OG) على مدى أشهر، نشر مئات الصفحات من هذه الوثائق بعد أن نقلها عن ملفات في القاعدة العسكرية حيث يعمل، بحسب الصحيفة.

وتكشف الوثائق المنشورة على الإنترنت قلق الاستخبارات الأمريكية بشأن قدرة الجيش الأوكراني على شنّ هجوم مضادّ على القوات الروسية، بسبب مشاكل في التدريب والإمداد.

وتتحدّث إحدى الوثائق عن مخاوف الولايات المتحدة لناحية قدرة أوكرانيا على الاستمرار في الدفاع عن نفسها ضد الضربات الروسية.