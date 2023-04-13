أردوغان يسلّم منازل ومتاجر ويضع حجر الأساس لمنازل جديدة للمتضررين من الزلزال (فيديو)

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تسليم منازل ومحال تجارية، ووضع حجر أساس بناء مبان سكنية جديدة بولاية ملاطية إحدى الولايات المنكوبة جراء الزلزال الذي ضرب البلاد في فبراير/شباط الماضي.

وقال أردوغان إن حكومته تهدف إلى “بناء 650 ألف مسكن ومنزل قروي جديد” على أن يتم تسليم 319 ألف منزل منها لسكان المناطق المتضررة من الزلزال في غضون عام واحد.

وذكر الرئيس التركي أنه تم التخطيط لبناء 70 ألف منزل وأكثر من 25 ألف منزل في القرى للمتضررين من الزلزال في ملاطية.

وأوضح أنه تم وضع حجر الأساس لـ6 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى في ولاية ملاطية.

وقال أردوغان إنه سيتم بناء المباني الجديدة في المدن المتضررة من الزلازل بأفضل طريقة وفي أقرب وقت.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، دعا أردوغان أنصاره إلى “الرد على السياسيين الذين يتعاونون مع التنظيمات الإرهابية في صناديق الانتخابات”.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية في تركيا في 14 مايو/أيار المقبل.

ويتنافس على منصب الرئيس عدد من المرشحين أبرزهم الرئيس أردوغان زعيم العدالة والتنمية والمرشح عن “تحالف الشعب”، المكون من 4 أحزاب أبرزها الحركة القومية، وكمال كليتشدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، عن “تحالف الطاولة السداسية” المعارض.