وزير خارجية النظام السوري يصل السعودية بدعوة رسمية

وصل وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، بدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن نائب وزير الخارجية وليد الخريجي كان في استقبال الوزير السوري لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

#جدة | معالي نائب وزير الخارجية #وليد_الخريجي @W_Elkhereiji يستقبل معالي وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في مدينة جدة pic.twitter.com/kEddMqqJly — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 12, 2023

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم “عقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا”.

وهذه هي أول زيارة لوزير خارجية النظام السوري إلى السعودية منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، وتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

نائب وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، الذي يزور المملكة في إطار دعوة من سمو وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية.https://t.co/KGOAawVUmp#واس_عام pic.twitter.com/zqn2RSAbgH — واس العام (@SPAregions) April 12, 2023

وقبل نحو 3 أسابيع، نقلت قناة “الإخبارية” السعودية عن “مصدر في وزارة الخارجية” أن الرياض بدأت مباحثات مع دمشق بشأن “استئناف تقديم الخدمات القنصلية”.

وتأتي الزيارة قبل اجتماع تشاوري حول سوريا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والأردن ومصر في مدينة جدة بالسعودية، من المقرر عقده الجمعة المقبل.

وزار رئيس النظام السوري بشار الأسد الإمارات وسلطنة عمان مؤخرًا، علمًا بأنّه لم يزر أي دولة عربية أخرى منذ بداية النزاع في بلاده.