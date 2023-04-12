سياسة|سوريا

وزير خارجية النظام السوري يصل السعودية بدعوة رسمية

السعودية المقداد
نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل وزير خارجية النظام السوري (واس)
12/4/2023-|آخر تحديث: 12/4/202308:18 PM (مكة المكرمة)

وصل وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد إلى مدينة جدة السعودية، اليوم الأربعاء، بدعوة من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن نائب وزير الخارجية وليد الخريجي كان في استقبال الوزير السوري لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه سيتم “عقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا”.

وهذه هي أول زيارة لوزير خارجية النظام السوري إلى السعودية منذ بدء النزاع في سوريا عام 2011، وتعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية وقطع العلاقات الدبلوماسية مع دمشق.

 

وقبل نحو 3 أسابيع، نقلت قناة “الإخبارية” السعودية عن “مصدر في وزارة الخارجية” أن الرياض بدأت مباحثات مع دمشق بشأن “استئناف تقديم الخدمات القنصلية”.

وتأتي الزيارة قبل اجتماع تشاوري حول سوريا لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والأردن ومصر في مدينة جدة بالسعودية، من المقرر عقده الجمعة المقبل.

وزار رئيس النظام السوري بشار الأسد الإمارات وسلطنة عمان مؤخرًا، علمًا بأنّه لم يزر أي دولة عربية أخرى منذ بداية النزاع في بلاده.

المصدر : وكالات