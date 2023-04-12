أفادت وسائل إعلام محلية وشهود عيان بمقتل ما لا يقل عن 100 شخص، الثلاثاء، في غارة جوية نفذها جيش ميانمار وسط البلاد التي تشهد نزاعا عنيفا.

وذكرت وسائل إعلام محلية ودولية وقوع ضربات جوية على بلدة بازي غيي في منطقة كانتبالو شمال ماندالاي.

وقُتل ما لا يقل عن 100 شخص، وفقا لأحد المسعفين وشهود عيان من المعارضة، الذين أكدوا لوكالة الأنباء الفرنسية وجود نساء وأطفال بين الضحايا. كما يُقدَّر عدد الجرحى بنحو 20 بحسب المصدر نفسه.

وأعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك عن “صدمته” بسبب سقوط عشرات القتلى في وسط ميانمار.

وقال تورك في بيان “يبدو أن أطفالا كانوا يرقصون مع مدنيين آخرين خلال حفل افتتاح مركز في قرية بازي غيي في منطقة كانتبالو، كانوا من بين الضحايا”، متهما من جديد المجلس العسكري بتجاهل “الالتزامات القانونية الواضحة لحماية المدنيين أثناء أعمال القتال”.

وتُظهر مقاطع فيديو صُورت في الموقع جثثا متفحمة ملقاة على الأرض حيث لم يبق سوى هيكل مبنى دمره الانفجار.

وحين وقوع الهجوم، كان عشرات الأشخاص متجمعين لافتتاح مكتب لمجموعة من قوات الدفاع المحلي.