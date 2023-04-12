قيادي في حماس: حكومة الاحتلال حظرت دخول المستوطنين للأقصى لأنها تفهم تحذيرات المقاومة جيدا (فيديو)

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) سهيل الهندي إن الفصائل الفلسطينية أوصلت رسالة واضحة للاحتلال بأن غزة على قلب رجل واحد ومتضامنة مع المرابطين في الضفة الغربية، وأنها معهم على خط النار، مضيفا “إننا على استعداد أن نفدي الوطن بأغلى ما نملك”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر أمس الثلاثاء حظر دخول اليهود للمسجد الأقصى المبارك منعًا للتصعيد. وعلق الهندي على القرار خلال لقائه في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، قائلًا “حكومة الاحتلال تفهم جيدًا الرسائل التي تبثها المقاومة الفلسطينية، فنحن عندما نحذر لدينا رصيد لهذا التحذير”، لافتًا إلى أن “التحذير ليس عبثيًّا ولا ينطلق من أفواه فارغة”.

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس أن “القدس خط أحمر”، موضحًا “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نترك هذه المدينة المقدسة، ولا أن نترك هؤلاء الحرائر والمعتكفين لقمة سائغة للمستوطنين”.

وأضاف “رسالتنا للدول العربية والإسلامية هي أن القدس وفلسطين ليست فقط للفلسطينيين، نحن فقط رأس الحربة للمقاومة، فلسطين أرض عربية وإسلامية، ولا يمكن أن يُترك الشعب الفلسطيني لقمة سائغة لهؤلاء المستعمرين”.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني يواجه كارثة كبيرة سواء في القدس أو الداخل المحتل أو في قطاع غزة، لافتًا إلي أن فلسطين تحتاج إلى جهد الجميع لمقاومة الاحتلال.

وناشد السعدي الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم أن يهبّوا للدفاع عن فلسطين، وأن يقفوا وقفة رجل واحد للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في أرضه.