فيديو قطع رأس “أسير” يثير غضب أوكرانيا.. وروسيا تعلق

أثار مقطع فيديو يظهر قطع رأس شخص يُعتقد أنه أسير حرب أوكراني حالة من الغضب، وشجب الرئيس فولوديمير زيلينسكي انتهاكات من وصفهم بأنهم “وحوش” روسيا.

وتبلغ مدة مقطع الفيديو، الذي لم يتم التحقق من صحته أو معرفة مكان تصويره وتوقيته، دقيقة وأربعين ثانية.

ويظهر في المقطع رجل يرتدي ملابس مموهة وملثم الوجه يقطع عنق رجل آخر يرتدي زيًا عسكريًا ويتخبط أرضًا، ويصرخ “هذا مؤلم”.

وبعد ثوانٍ يتوقف الصراخ، ويسمع صوت رجل خلف الكاميرا يحث القاتل باللغة الروسية على “قطع رأس” الضحية، وينهي القاتل قطع الرأس بسكين، ويُظهر الرأس المقطوع أمام الكاميرا.

ويُسمع صوت شخص يتحدث بالروسية ويقول: “يجب وضعه في الكيس وإرساله إلى القائد”، ويُظهر هؤلاء أمام الكاميرا أيضًا سترة الضحية وعليها رمز أوكرانيا وجمجمة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو على إنستغرام “كم يقتل هؤلاء الوحوش بسهولة؟”، مضيفًا أن العالم يجب أن يرى الفيديو الذي “يظهر روسيا على حقيقتها”.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023