فيديو قطع رأس “أسير” يثير غضب أوكرانيا.. وروسيا تعلق

أثار مقطع فيديو يظهر قطع رأس شخص يُعتقد أنه أسير حرب أوكراني حالة من الغضب، وشجب الرئيس فولوديمير زيلينسكي انتهاكات من وصفهم بأنهم “وحوش” روسيا.

وتبلغ مدة مقطع الفيديو، الذي لم يتم التحقق من صحته أو معرفة مكان تصويره وتوقيته، دقيقة وأربعين ثانية.

ويظهر في المقطع رجل يرتدي ملابس مموهة وملثم الوجه يقطع عنق رجل آخر يرتدي زيًا عسكريًا ويتخبط أرضًا، ويصرخ “هذا مؤلم”.

وبعد ثوانٍ يتوقف الصراخ، ويسمع صوت رجل خلف الكاميرا يحث القاتل باللغة الروسية على “قطع رأس” الضحية، وينهي القاتل قطع الرأس بسكين، ويُظهر الرأس المقطوع أمام الكاميرا.

ويُسمع صوت شخص يتحدث بالروسية ويقول: “يجب وضعه في الكيس وإرساله إلى القائد”، ويُظهر هؤلاء أمام الكاميرا أيضًا سترة الضحية وعليها رمز أوكرانيا وجمجمة.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقطع فيديو على إنستغرام “كم يقتل هؤلاء الوحوش بسهولة؟”، مضيفًا أن العالم يجب أن يرى الفيديو الذي “يظهر روسيا على حقيقتها”.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2023

واعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن روسيا “أسوأ من تنظيم الدولة”، وقال على تويتر “يجب طرد الإرهابيين الروس من أوكرانيا والأمم المتحدة وتحميلهم مسؤولية جرائمهم”.

وفتحت السلطات الأوكرانية تحقيقًا في الأمر، وقال فاسيل ماليوك رئيس جهاز أمن الدولة في بيان “سنجد هؤلاء الوحوش، وسيعاقبون”.

وفي الجانب الروسي، وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الصور بأنها “مروعة”، لكنه أضاف أنه “يجب أن نتأكد من صحة هذا الفيديو في عالم التزييف الذي نعيش فيه”.

وفي جنيف، قالت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا إنها فزعت لما وصفته بمقاطع الفيديو “المروعة بشكل خاص” المتداولة على وسائل التواصل.

وتحدثت البعثة عن تسجيل فيديو آخر يظهر “جثثًا مشوهة لأسرى حرب أوكرانيين على ما يبدو”، وقالت في بيان “للأسف، إنها ليست حادثة فردية”، داعية إلى أن “تكون هذه الحوادث موضع تحقيق فعلي وإلى محاسبة مرتكبيها”.

ومنذ بدء حرب أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، تتبادل كييف وموسكو اتهامات بإساءة معاملة الأسرى، وبارتكاب انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب.

وفي أواخر مارس/آذار الماضي، اتهمت الأمم المتحدة كلا الطرفين الروسي والأوكراني، بارتكاب عمليات إعدام أسرى حرب.