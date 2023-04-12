بعد 12 عاما.. النظام السوري يقرر تعيين سفير في تونس

يعتزم النظام السوري تعيين سفير له في تونس إثر مبادرة الرئيس التونسي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين التي انقطعت في 2012 إثر إندلاع الثورة السورية.

وكشفت وكالة الأنباء السورية (سانا) صباح اليوم عن بيان مشترك بين البلدين يؤكد هذا الإجراء الثنائي.

ويأتي تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، في وقت تشهد سوريا انفتاحاً تجاهها من دول غربية عدة خصوصاً بعد الزلزال المدمر الذي ضرب شمالها وجنوبي تركيا في فبراير/شباط الماضي.

وأبدى سعيّد الشهر الماضي نيته في إعادة العلاقات بشكل كامل وتعيين سفير تونسي في دمشق، وأتى ذلك بعد إعلانه إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبراً أنه “ليس هناك ما يبرر” عدم تبادل السفراء بين البلدين.

وأتى البيان المشترك بين دمشق وتونس قبل اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن ومصر والعراق يعقد الجمعة في مدينة جدّة للبحث في وجهات النظر تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد انقطاع.

وفي العام 2012، لحقت تونس بركب دول عربية عدة وقطعت علاقتها الدبلوماسية مع دمشق خلال عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في خطوة قوبلت بانتقادات شديدة من أطراف معارضة تونسية، لكن في 2015، قررت تونس تعيين ممثل قنصلي لها في دمشق.

وإثر اندلاع الثورة في سوريا عام 2011، قطعت دول عربية عدة علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري وأغلقت سفاراتها، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق.

لكن مع وقوع الزلزال المدمر، تلقى الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربية، في تضامن يبدو أنه سرع عملية تطبيع علاقاته مع محيطه الإقليمي، وبرز ذلك أيضاً في هبوط طائرات مساعدات سعودية في مناطق الحكومة، هي الأولى منذ قطع الرياض علاقاتها مع دمشق.