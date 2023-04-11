نتنياهو يقرر وقف دخول اليهود للمسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان

أفاد بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم حظر زيارات اليهود والسائحين لمجمع المسجد الأقصى في القدس المحتلة حتى نهاية شهر رمضان.

وأثار اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي للحرم القدسي، الأسبوع الماضي، هجمات صاروخية على إسرائيل من غزة ولبنان وسوريا قوبلت بضربات إسرائيلية.

وقال بيان لمكتب نتنياهو “أنهى رئيس الوزراء ووزير الدفاع (يوآف غالانت) ووزير الأمن القومي تقييما شاملا للوضع مع رؤساء الأفرع الأمنية تطرّق إلى الوضع الأمني في إسرائيل، بما في ذلك في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) والقدس وجبل الهيكل (المسجد الأقصى)”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تقرر منع دخول الزوار والسائحين اليهود إلى الحرم القدسي الشريف حتى نهاية شهر رمضان “بناءً على توصية بالإجماع من وزير الدفاع ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، ورئيس الشاباك رونين بار، وقائد الشرطة يعقوب شبتاي”.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في بيان لمكتبه، إن “قرار رئيس الوزراء خطأ فادح لن يجلب الهدوء، بل قد يؤدي فقط إلى تصعيد الموقف”.

وأضاف أن عدم وجود اليهود في المسجد الأقصى “سيؤدي إلى تقليص قوة الشرطة الباقية في المكان، مما سيخلق أرضية خصبة لمظاهرات ضخمة للتحريض على قتل اليهود، وحتى سيناريو إلقاء الحجارة على المصلين اليهود عند الحائط الغربي”.

وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم 788 مستوطنا إسرائيليا المسجد الأقصى بحراسة مشددة من الشرطة، وذلك بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

ومنذ الأسبوع الماضي، تشهد القدس المحتلة توترا عقب إقدام الشرطة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى ليلا، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

ودعت جماعات استيطانية إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي المستمر حتى غد الأربعاء.

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر أمني واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في إسرائيل.