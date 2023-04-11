مستوطنون يهاجمون فلسطينيين عند مدخل البيرة بحماية قوات الاحتلال (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، مساء الاثنين، مركبات مواطنين فلسطينيين على المدخل الشمالي لمدينة البيرة في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن عشرات المستوطنين تجمعوا عند الحاجز العسكري على مدخل المدينة وعلى دوار بلدة بيتين، بحماية قوات الاحتلال وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر اندلاع مواجهات بالحجارة بين مستوطنين وشباب فلسطينيين بحماية شرطة الاحتلال، بعد أن اعتدى المستوطنون على سيارات فلسطينيين.

وتصاعدت المواجهات لما يقارب النصف ساعة وسط تكبيرات الشبان الفلسطينيين الذين تصدوا لهجوم المستوطنين.

ووجه فلسطينيون دعوات عبر مواقع التواصل للتوجه نحو مدخل البيرة لصد هجوم المستوطنين، وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز لتفريق الفلسطينيين.

وهاجم جنود الاحتلال الطواقم الصحفية التي كانت تغطي الاشتباكات ومنعتهم من التصوير قرب الحاجز العسكري، وأطلقت قنابل الغاز صوبهم.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن مستوطنين آخرين تجمعوا قرب مستوطنتي “حلميش” و”دوليب” المقامتان على أراضي المواطنين شمال وغرب رام الله.





واستشهد فتى فلسطيني وأصيب اثنان آخران بالرصاص الحي، الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

واقتحم مئات المستوطنين، الاثنين، منطقة جبل صبيح التابعة لأراضي بيتا ويتما وقبلان جنوب نابلس، واندلعت مواجهات بين الأهالي وقوات الاحتلال أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن آلاف المستوطنين نظموا مسيرة من دوار زعترة باتجاه البؤرة الاستيطانية “أفيتار” المقامة على قمة جبل أبو صبيح، وسط مشاركة سبعة وزراء إسرائيليين على الأقل، وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الذي ترأس المسيرة.