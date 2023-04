محتجون يقاطعون ماكرون ويهتفون ضده خلال خطابه في هولندا (فيديو)

قاطع محتجون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في لاهاي، اليوم الثلاثاء، لدى إلقائه خطابا عن مستقبل قارة أوربا.

وصرخ رجل خلال الحدث في معهد نكزس قائلا: “أين الديمقراطية الفرنسية؟ متى خسرناها؟” فيما علت صيحات آخرين بأمور تتعلق بتغير المناخ وإصلاح نظام المعاشات التقاعدية، ورفع أحد المحتجين لافتة كُتب عليها “رئيس العنف والنفاق”.

وهتف محتجون: “هناك ملايين المتظاهرين في الشوارع”، في إشارة إلى الاحتجاجات الضخمة في الشوارع على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

وظل ماكرون يحاول لبضع دقائق أن يكون صوته مسموعا وسط صيحات المحتجين.

وبعد انقطاع دام دقيقة، تمكّن الرئيس الفرنسي من استئناف كلمته قائلا: “من المهم إجراء نقاش اجتماعي”.

وأضاف: “يمكنني أن أجيب عن جميع الأسئلة المتعلقة بما نناقشه في فرنسا”، متابعا: “هذه ديمقراطية، والديمقراطية هي بالضبط مكان يمكنك التظاهر فيه، ورؤية هذا النوع من التدخل”.

MACRON – in the Netherlands giving a speech on the future of Europe.

interrupted by members of the audience. “I think we lost something, where is French democracy?”

pic.twitter.com/LpPbKVBN3a

— Bernie's Tweets (@BernieSpofforth) April 11, 2023