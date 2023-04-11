متطرفون هندوس يضرمون النار في ممتلكات مسلمين بولاية جهارخاند الهندية (فيديو)

أضرم متطرفون هندوس النار، الاثنين، في ممتلكات مسلمين بمدينة جمشيدبور بولاية جهارخاند الهندية.

وتجمّع المتطرفون الهندوس بشكل غاضب في المدينة، بعد العثور على “قطعة لحم” ملصقة براية هندوسية، بحسب وسائل إعلام محلية.

واشتبك الهندوس مع المسلمين، وألقوا الحجارة على مسجد، وأضرموا النيران في عدد من محال المسلمين بالمنطقة.

متـطرفون هندوس يضرمون النار في ممتلكات مسلمين بولاية "جهارخاند" الهندية#الجزيرة_مباشر | #الهند pic.twitter.com/ZWby1irms1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 11, 2023

وأعلنت الشرطة الهندية حظر التجوال وقطع الإنترنت في المنطقة، وألقت القبض على 50 شخصًا، واتهمتهم بارتكاب أعمال عنف.

واتهم ناشطون مسلمون السياسيين الهنود والشرطة بالتسبب في أعمال العنف بالمنطقة.

وشهدت مدن وولايات هندية خلال الأشهر الأخيرة حملات اضطهاد واسعة وممنهجة ضد الأقلية المسلمة، وحظرت إحدى الولايات ارتداء الطالبات المسلمات الحجاب في المدارس وسط تأييد من ساسة هنود ومطالباتهم بتطبيق الحظر في ولايات أخرى، بجانب أعمال عنف تقف وراءها مليشيات هندوسية متطرفة.

ويعيش في الهند نحو 200 مليون مسلم، يمثلون نحو 14% من تعداد السكان.