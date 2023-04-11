قيادي في حماس: تصريحات نتنياهو صدرت بعد فشله في مواجهة المقاومة المتصاعدة بالضفة والقدس وغزة (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل رضوان، إن “إمكانات المقاومة موجودة على أرض فلسطين”، نافيا قيامها “بقصف إسرائيل من ساحات خارجية”.

وأوضح رضوان، الاثنين، لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن هجوم أي دولة عربية على الاحتلال يأتي بسبب استفزازاته لمشاعر الأمة العربية والإسلامية.

وجاءت تصريحات رضوان ردًّا على تصريح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل ساعات، قال فيه إنه لن يسمح لحماس بإقامة بنية تحتية “إرهابية” في جنوب لبنان.





وردّ القيادي في حماس على تلك التصريحات قائلا: “تهديدات نتنياهو لن تخيفنا ولن ترهبنا ولن تكسر شوكة المقاومة وواجبنا تجاه قدسنا وأقصانا. إننا ندافع عن المقدسات وأبناء الشعب الفلسطيني”.

وأشار إلى أن الاحتلال “يحاول لفت الانتباه إلى أراض خارجية، بعدما فشل في مواجهة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية والقدس وعلى أرض غزة وأراضي 1948”.

وعاد رضوان ليشدد على أن “الصراع بالنسبة للمقاومة الفلسطينية هو على أرض فلسطين، وعلى الاحتلال أن يدرك أن المعركة مستمرة وأنه باستفزازه لمشاعر المسلمين وأبناء الأمة العربية عليه أن ينتظر الرد”.

وأضاف أن “معركة القدس هي معركة الأمة وعلى الاحتلال أن يتوقع أن أي عدوان على المسجد الأقصى والمقدسات، هو استفزاز لمشاعر الأمة العربية والإسلامية”.

وحمّل رضوان الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن الردود -سواء من داخل فلسطين أو من خارجها- على انتهاكاته داخل المسجد الأقصى.

وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، منطقة صور في الجنوب اللبناني، مدعيًا أن شنّ قوّاته غارات في لبنان جاء ردًّا على إطلاق وابل من الصواريخ، الخميس، باتّجاه الأراضي المحتلة.

وزعم جيش الاحتلال أنّ أكثر من 30 صاروخًا أُطلقت عصر الخميس من جنوب لبنان باتّجاه الأراضي الشماليّة المحتلة، في قصف أوقع جريحا وخلف أضرارا مادية. واتهم “مجموعات فلسطينية” بالوقوف وراء ذلك القصف.

وأكدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) في بيان، فجر الجمعة، أن الطرفين “لا يريدان الحرب”، داعية إياهما إلى التهدئة.

عثرت وحدة من الجيش في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/rAuphj06Ms — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 7, 2023

وأعلن الجيش اللبناني، صباح الجمعة، العثور على راجمة بداخلها صواريخ لم تُطلق في منطقة حدودية جنوبي البلاد، بعد ساعات من قصف الاحتلال.

ونشر الجيش على تويتر صورًا تظهر الراجمة موضوعة داخل حقل زيتون وفيها 6 صواريخ لم تُطلق من إجمالي 12 صاروخا كانت تحملها.

وفكّك الجيش الخميس صواريخ كانت معدة للإطلاق، تم العثور عليها في محيط بلدتي القليلة وزبقين في قضاء صور.

وهذه أول مرة يشن فيها الاحتلال غارات على لبنان منذ صيف 2021، علمًا بأن عدد الصواريخ التي أُطلقت نحو الأرض المحتلة الخميس هو الأكبر منذ عام 2006.

وقصفت مقاتلات إسرائيليّة أهدافا في قطاع غزّة منتصف ليلة الجمعة، بعد اقتحام شرطة الاحتلال المسجد الأقصى المبارك الثلاثاء والأربعاء، واعتقالها نحو 350 معتكفا.