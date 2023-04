طعنه وهو ساجد.. الاعتداء على إمام مسجد بسكين في نيوجيرسي الأمريكية (فيديو)

شهد مسجد عمر بن الخطاب بمدينة باترسون في ولاية نيوجيرسي الأمريكية “جريمة مروعة”، إذ اعتدى شخص على إمام المسجد، وطعنه خلال صلاة الفجر، الأحد.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل مشاهد مصورة وثقت الحادث، كان أبرزها مقطع فيديو سُجل بإحدى كاميرات المراقبة، يُظهر مرتكب الجريمة الذي يرتدي سترة بيضاء، بينما كان يتحرك بشكل مباشر نحو الإمام، ثم قام بتسديد طعنتين له، وعندما حاول الفرار اندفع المصلين نحوه ونجحوا في الإمساك به.

وأكد أندريه صايغ عمدة مدينة باتريسون، عبر حسابه على فيسبوك، أنه زار إمام المسجد الذي يدعى سيد النقيب، موضحا أنه في حالة مستقرة ولكنه ما زال في المستشفى.

وأفادت منصة “نورث جيرسي” المحلية، نقلا عن مسؤولين في شرطة المدينة، أن مرتكب الجريمة يدعى شريف زوربا، وأن الشرطة وجهت إليه تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، بينما لم توضح السلطات دافع الجريمة حتى الآن.

وأثار الحادث حالة من الاستياء على منصات التواصل، وتعاطفا مع الإمام، ودعوات له بالشفاء.

وعبّر شاهين خالق رئيس مجلس مدينة باترسون عن شعوره بالحزن مما حدث، قائلا “أعلم أن الجهات القانونية لدينا ستعمل على التحقيق في الأمر على أكمل وجه لتحديد الدافع وراء هذا الهجوم الشنيع”.

وأضاف “سأحرص على أن تكون دور العبادة الأخرى في حالة تأهب قصوى، ولن نتغاضى عن أي هجمات داخل مجتمعاتنا الدينية ولن نسمح بوقوعها”.

بدوره، أصدر اتحاد أئمة أمريكا بيانا يدين الاعتداء، ودعا السلطات إلى إجراء تحقيق شامل للوقوف على أسباب الجريمة وتحقيق العدالة، مشددا على تعارض ما حدث مع مبادئ الدين الإسلامي من السلام والتسامح.

وانتقد الكاتب سولومون ويتش جرائم العنف الديني التي يذهب ضحيتها الأبرياء، ومرتكبيها الذين يسيئون تفسير الدين، ودوافعهم التي وصفها بأنها غير مبرَّرة.

Prayers for Imam Sayed Elnakib. This is so off, there are no words to say. It can't get much worse than religious violence. These enraged criminals are always wrong, functioning on incorrect, misinterpreted information, and taking their pain/problems out on the innocent. — Solomon Welch (@SolJWelch) April 10, 2023

ودعا المدون (آل عبد العزيز) إلى تضامن المسلمين وإدانة الكراهية، قائلا “ما من مبرر لأي شكل من أشكال العنف خاصة في مكان مقدس”.

it was such a sad sight to see our imam at taraweeh tonight have a bodyguard, what has this world become astaghfirallah. may Allah grant Imam Sayed a speedy recovery 🤲🏼 https://t.co/uSNyWpG8pT — اصالة𓂆🇵🇸 (@falastiniya_) April 10, 2023