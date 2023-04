الوثائق المسربة عن حرب أوكرانيا.. واشنطن تعلق وكييف تهوّن

أعلنت الإدارة الأمريكية اعتزامها بذل جهود من أجل كشف ملابسات نشر وثائق سرية عن الحرب في أوكرانيا، في حين قلّلت كييف من شأن تقرير أفاد بأنها تجري تعديلات على بعض خططها لهجوم مضاد نتيجة تسرب هذه الوثائق.

ويحاول المسؤولون الأمريكيون تعقب مصدر التسريب مع مراجعتهم لإجراءات مشاركة المعلومات السرية داخليًا والتعامل مع التداعيات الدبلوماسية.

وقال بعض خبراء الأمن القومي إنهم يشتبهون في أن يكون مصدر التسريب أمريكيًا لكنهم لم يستبعدوا احتمال أن يكون أحد المؤيدين لروسيا.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أمس الاثنين “نأخذ الأمر على نحو جاد جدًا”، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع تجري مراجعة في كل الهيئات حول “التأثيرات المحتملة لهذا الأمر على الأمن القومي”، وتابع أن وزارة العدل تجري تحقيقًا جنائيًا.

"Do you believe the leak [of classified military documents] is contained? Are there more documents out there that have not been released?"

Biden spokesman John Kirby: "We don't know. We truly don't." pic.twitter.com/sMQuoOOf9r

— RNC Research (@RNCResearch) April 10, 2023