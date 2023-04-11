الشرطة التونسية تفض اعتصاما لطالبي لجوء أفارقة (فيديو)

فضت قوات الشرطة في تونس، اليوم الثلاثاء، اعتصاما لطالبي لجوء من دول أفريقيا جنوب الصحراء أمام مقر مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة تونس.

ويرابط المعتصمون منذ عدة أيام بمقر المنظمة، كما يوجد العشرات أمام مقر المنظمة الدولية للهجرة القريب، تحت خيام بلاستيكية.

وصرّح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية لوسائل إعلام محلية بأن المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين في تونس طالبت الوزارة بفض الاعتصام.

وقال شهود في منطقة البحيرة، حيث مقر المنظمتين، إن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المعتصمين الغاضبين بعد استعمال بعضهم الحجارة والعصي الحديدية ورشق السيارات المتوقفة ما أحدث أضرارا بها.

ويطالب اللاجئون ومن بينهم نساء وأطفال بتوطينهم في بلد ثالث، غالبا في دول الاتحاد الأوربي أو الولايات المتحدة، ويرفض معظمهم البقاء في تونس.

ويوجد نحو 21 ألف مهاجر غير نظامي من أفريقيا جنوب الصحراء مسجلين رسميا في تونس، ومعظمهم في وضع غير قانوني.

وانتقد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 21 فبراير/شباط الماضي، وصول “جحافل من المهاجرين غير النظاميين” إلى البلاد من دول أفريقيا جنوب الصحراء، معتبرًا أنهم مصدر “عنف وجرائم”.

ولقي العشرات من المهاجرين غير النظاميين حتفهم، خلال الأسابيع الماضية، في حوادث غرق متكررة قبالة الساحل التونسي.

وصارت تونس، بعد أن كانت ليبيا، نقطة انطلاق رئيسية للفارين من أفريقيا والشرق الأوسط على أمل العثور على حياة أفضل في أوربا.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، يوم الجمعة الماضي، إن أوربا ربما تواجه خطر وصول موجة ضخمة من المهاجرين إلى شواطئها من شمال أفريقيا إذا لم يتم ضمان الاستقرار المالي في تونس.

ودعت ميلوني صندوق النقد الدولي والدول الأخرى إلى مساعدة تونس بسرعة لتجنب انهيارها.