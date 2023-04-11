اعتدت عليه ونكّلت به.. قوات الاحتلال تعتقل شابا في الخليل بزعم مهاجمته جنودا إسرائيليين (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا بعد الاعتداء عليه والتنكيل به بزعم مهاجمته جنودا إسرائيليين قرب مستوطنة كريات أربعة قرب البلدة القديمة في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

#شاهد| شاب فلسطيني يهاجم جنود الاحتلال عند حاجز قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل بعدما اعتدوا عليه لفظيًا pic.twitter.com/dDPunCZmw5 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 11, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز العسكري بحارة السلايمة بالبلدة القديمة، اعتدت بالضرب المبرح على شاب من عائلة الرجبي، ثم نقلته بمركبة إسعاف.

وأكدت المصادر أن وجود المواطنين على هذا الحاجز وتدخلهم لوقف التنكيل بالشاب، منع جنود الاحتلال من إطلاق النار عليه وإعدامه.

عاجل | قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني قرب مستوطنة "كريات أربع" بالخليل. pic.twitter.com/nlG1QHj8vP — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 11, 2023

اعتقالات في جنين

في هذا السياق، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بـ”اعتقال 7 فلسطينيين مسلحين في جنين كانوا يخططون لتنفيذ عملية خلال الساعات المقبلة”، وذلك بعد اشتباكات خلال عملية أمنية نفذها الاحتلال صباح اليوم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الفلسطيني ماهر تركمان في مخيم جنين، الذي تتهمه بإطلاق النار على حافلة في الأغوار مع نجله الشهيد وابن شقيقه الأسير، واعتقلت نجله أحمد.

كما حاصرت قوة خاصة من جيش الاحتلال “مستعربون” أحد المنازل بحي الهدف المحاذي لمخيم جنين، وسمع دوي انفجارات في المكان.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في عدة مناطق، أطلقت خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز، مما أدى إلى إصابة أحد الشبان بشظايا في قدمه.

في قرية الرام اعتقلت القوات مطلوبًا أمنيًا. في قرية خربة أبو نجم اعتقلت القوات مطلوبًا آخر. خلال نشاط القوات في قرية العيزرية القى بعض المشتبه بهم زجاجات حارقة والحجارة نحو القوات التي ردت مستخدمة وسائل لتفريق المظاهرات. في قرية سموع صادرت القوات أمشاط ذخيرة وعتاد عسكري. pic.twitter.com/nZT0ORqqFH — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 11, 2023

إجراءات عسكرية مشددة في الأغوار

ولليوم الرابع على التوالي، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية في محيط الأغوار على حاجزي تياسير والحمرا العسكريين، مما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

ويواجه المواطنون منذ أربعة أيام معاناة شديدة في الوصول إلى أماكن عملهم، ومزارعهم في الأغوار، بسبب الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على عدة مناطق، خاصة في قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.

ويوم الجمعة الماضي، أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة في إحدى المستوطنات شمالي الضفة الغربية، مما أسفر عن مقتل شقيقتين وإصابة أمهما بجروح خطيرة توفيت على إثرها أمس حسبما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية.