هاجم حزب الله وحماس.. نتنياهو يهدد النظام السوري ويُقر بضرب أهداف إيرانية (فيديو)

تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإعادة الهدوء والأمن إلى إسرائيل، وذلك بعد تصعيد جديد للتوتر في المنطقة.

وقال نتنياهو في خطاب اليوم الاثنين “لن نسمح لحركة حماس الإرهابية بأن ترسّخ وجودها في لبنان”، بعدما أُطلق نحو 30 صاروخًا من لبنان باتجاه إسرائيل في قصف اتهمت تل أبيب مجموعات فلسطينية بالوقوف خلفه.

وأعلن نتنياهو أيضا في خطابه تراجعه عن قراره إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، بعد أن أقاله الشهر الماضي إثر خلافات سياسية.

وأضاف أنهما سوّيا خلافهما بشأن دعوة غالانت العلنية الشهر الماضي لإيقاف خطة التعديلات القضائية التي طرحتها الحكومة وأثارت انقساما واسعا، والتي قال غالانت إنها أصبحت تهديدا لأمن إسرائيل.

واتهم نتنياهو حكومة يائير لابيد السابقة بتسليم احتياطات الغاز إلى “حزب الله” اللبناني من دون الحصول على مقابل.

وأضاف “الحكومة السابقة وقّعت مع حزب الله اتفاقا سلّمت بموجبه احتياطات الغاز للعدو دون الحصول على مقابل”.

وتابع “الحكومة السابقة تعهدت لنا بأن اتفاق الغاز مع حزب الله سيُبعد المواجهة مع المنظمة الإرهابية لكنْ حدث العكس تماما”.

واعترف نتنياهو علانية بتنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية في سوريا.

وهدد نتنياهو حكومة النظام السوري قائلا إنها “ستدفع ثمناً باهظاً” إذا “استمرت في السماح” بإطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على إسرائيل.

وتابع: “في سوريا، عملنا ضد أهداف إيرانية وأهداف للنظام السوري. يعرف نظام الأسد بالفعل أن الثمن الذي جعلناه يدفعه ليس سوى البداية. إذا استمروا في السماح بإطلاق الصواريخ وإرسال الطائرات بدون طيار إلى إسرائيل، فإن نظام الأسد سيدفع ثمناً باهظاً للغاية”.

حماس تعلق

بدوره، قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم إن “حديث نتنياهو لا يمكن أن يُخيف شعبنا الفلسطيني الذي سيواصل معركة الدفاع عن هوية المسجد الأقصى في مواجهة الحرب الدينية التي يشنها العدو”.

وأضاف “خطاب نتنياهو محاولة لقلب الحقائق، فالاحتلال هو أساس كل التوترات، وهو من يمارس الإرهاب بشكل ممنهج ومستمر، وشعبنا يخوض معركة مشروعة لانتزاع حقه بالحرية والاستقلال”.

وتابع “تهديدات نتنياهو ضد شعبنا الفلسطيني وسوريا ولبنان وإيران تؤكد أن الكيان الصهيوني يشكل خطرا على كل المنطقة ومصالحها”.