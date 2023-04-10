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“تي سي جي أناضول”.. تركيا تدشن أول حاملة مسيّرات هجومية في العالم (فيديو)

10/4/2023-|آخر تحديث: 10/4/202303:57 PM (مكة المكرمة)

تتأهب سفينة “تي سي جي أناضول” (TCG Anadolu)، اليوم الاثنين، لدخول ترسانة الجيش التركي، باعتبارها أول حاملة طائرات مسيّرة هجومية في العالم، بمراسم يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتي سي جي أناضول، هي سفينة هجومية برمائية (حاملة برمائية) بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في إسطنبول.

ونزلت السفينة إلى المياه عام 2019، وفي يونيو/ حزيران 2022 بدأت مرحلة الاختبارات، ليتم تسليمها اليوم، من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إلى قيادة القوات البحرية.

وتصل نسبة المساهمة المحلية في بنائها إلى 70%، وقد شاركت في إنشائها 131 جهة فرعية، إلى جانب مساهمات من جامعات ومراكز أبحاث تركية.

الأولى من نوعها في العالم

وتزيد سفينة “تي سي جي أناضول” قوة البحرية التركية وتعزز قدرتها على الردع، وقد صُمّمت لتكون حاملة للمسيّرات الهجومية، وهي الأولى من هذا النوع في العالم، إضافة إلى نقل العتاد العسكري.

وفي المقابل تعمل شركة بايكار لتطوير مسيّرتها بيرقدار تي بي 3 الهجومية التي تتميز بإمكانية طي أجنحتها لتتلاءم مع البيئة العسكرية الجديدة لسفينة “تي سي جي أناضول”.

كما أن أعمال الأبحاث جارية من أجل ملاءمة المقاتلات الهجومية التركية مثل “قزل ألما” و”حر جيت” مع حاملة الطائرات الجديدة.

وتتمتع حاملة طائرات “تي سي جي أناضول” بقدرات لوجستية تمكنها من نقل قوة عسكرية بتعداد كتيبة على الأقل، إلى مناطق الأزمات المحتملة في بحار إيجة والمتوسط والأسود، من دون تلقي أي إسناد من القاعدة الرئيسية.

قدرات صناعية تركية

وتظهر القدرات المحلية التركية جلية في صناعة حاملة الطائرات الجديدة من حيث تزويدها بأحدث منظومات الحرب وهي: منظومات الأسلحة ونظام إدارة المعركة، ونظام الحرب الإلكترونية، ونظام البحث والتعقب بالأشعة تحت الحمراء، ونظام البحث الكهروبصري.

كما أنها مزودة أيضًا بنظام المجس الليزري للتحذير، ونظام الدفاع التوربيدي، والرادار، وأنظمة الاتصال، وأنظمة الملاحة، ونظم مشاركة المعلومات.

بإمكان السفينة المساهمة في القيام بعمليات الطوارئ عند حدوث الكوارث الطبيعية، فهي تحتوي على مستشفى وغرفة عمليات، تمكنها من نقل المساعدات الإنسانية.

مواصفات مميزة

ويبلغ طول حاملة الطائرات تي سي جي أناضول 231 مترا وعرضها 32 مترا والحد الأقصى لحمولتها 27 ألف طن و436 كيلوغرامًا، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

بحمولتها القصوى، وبسرعتها الاقتصادية يمكن لسفينة “تي سي جي أناضول” قطع مسافة 9 آلاف ميل بحري.

وبإمكان السفينة استقبال 4 مركبات إنزال ميكانيكية في آن واحد، في حوضها المغمور بالمياه، كل مركبة بإمكانها نقل دبابة واحدة.

وتستطيع حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي ما مجموعه 94 مركبة.

وعلى ظهر السفينة، يمكن لـ”تي سي جي أناضول” استيعاب 10 مروحيات و11 مسيّرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها حمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها لعناصر يصل عددهم إلى 1223 شخصا.

المصدر : الأناضول