“تي سي جي أناضول”.. تركيا تدشن أول حاملة مسيّرات هجومية في العالم (فيديو)

تتأهب سفينة “تي سي جي أناضول” (TCG Anadolu)، اليوم الاثنين، لدخول ترسانة الجيش التركي، باعتبارها أول حاملة طائرات مسيّرة هجومية في العالم، بمراسم يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتي سي جي أناضول، هي سفينة هجومية برمائية (حاملة برمائية) بدأ مشروع بنائها عام 2015 بحوض توزلا لبناء السفن في إسطنبول.

ونزلت السفينة إلى المياه عام 2019، وفي يونيو/ حزيران 2022 بدأت مرحلة الاختبارات، ليتم تسليمها اليوم، من قبل رئاسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية إلى قيادة القوات البحرية.

وتصل نسبة المساهمة المحلية في بنائها إلى 70%، وقد شاركت في إنشائها 131 جهة فرعية، إلى جانب مساهمات من جامعات ومراكز أبحاث تركية.

وزارة الدفاع الوطني التركية (MSB) تنشر صور أكبر #سفينة حربية تركية "TCG Anadolu" والتي سيتم تسليمها إلى قيادة القوات البحرية في حفل يحضره الرئيس رجب طيب #أردوغان. pic.twitter.com/yLPYhxfiKe — Anadolu العربية (@aa_arabic) April 10, 2023

الأولى من نوعها في العالم

وتزيد سفينة “تي سي جي أناضول” قوة البحرية التركية وتعزز قدرتها على الردع، وقد صُمّمت لتكون حاملة للمسيّرات الهجومية، وهي الأولى من هذا النوع في العالم، إضافة إلى نقل العتاد العسكري.

وفي المقابل تعمل شركة بايكار لتطوير مسيّرتها بيرقدار تي بي 3 الهجومية التي تتميز بإمكانية طي أجنحتها لتتلاءم مع البيئة العسكرية الجديدة لسفينة “تي سي جي أناضول”.

كما أن أعمال الأبحاث جارية من أجل ملاءمة المقاتلات الهجومية التركية مثل “قزل ألما” و”حر جيت” مع حاملة الطائرات الجديدة.

وتتمتع حاملة طائرات “تي سي جي أناضول” بقدرات لوجستية تمكنها من نقل قوة عسكرية بتعداد كتيبة على الأقل، إلى مناطق الأزمات المحتملة في بحار إيجة والمتوسط والأسود، من دون تلقي أي إسناد من القاعدة الرئيسية.

تركيا تدشن أول حاملة مسيّرات هجومية في العالم سفينة "TCG Anadolu":- هجومية برمائية حاملة للطائرات ومتعددة الاستخدامات- بطول231 مترا وعرض 32 مترا والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلو غراما والسرعة القصوى 20.5 عقدة pic.twitter.com/Up356vdQzX — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) April 10, 2023

قدرات صناعية تركية

وتظهر القدرات المحلية التركية جلية في صناعة حاملة الطائرات الجديدة من حيث تزويدها بأحدث منظومات الحرب وهي: منظومات الأسلحة ونظام إدارة المعركة، ونظام الحرب الإلكترونية، ونظام البحث والتعقب بالأشعة تحت الحمراء، ونظام البحث الكهروبصري.

كما أنها مزودة أيضًا بنظام المجس الليزري للتحذير، ونظام الدفاع التوربيدي، والرادار، وأنظمة الاتصال، وأنظمة الملاحة، ونظم مشاركة المعلومات.

بإمكان السفينة المساهمة في القيام بعمليات الطوارئ عند حدوث الكوارث الطبيعية، فهي تحتوي على مستشفى وغرفة عمليات، تمكنها من نقل المساعدات الإنسانية.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "TCG Anadolu, dünyanın her köşesinde askeri ve insani operasyon yürütebilmemize imkan sağlayacak." Savunma sanayii bütçemizi 75 milyar dolara çıkarıyoruz." Denizlerden Okyanuslara…

Anadolu'dan bütün dünyaya..

21. yüzyılın merkez ülkesi olmak. pic.twitter.com/1Z0bEm0fHq — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) April 10, 2023

مواصفات مميزة

ويبلغ طول حاملة الطائرات تي سي جي أناضول 231 مترا وعرضها 32 مترا والحد الأقصى لحمولتها 27 ألف طن و436 كيلوغرامًا، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

بحمولتها القصوى، وبسرعتها الاقتصادية يمكن لسفينة “تي سي جي أناضول” قطع مسافة 9 آلاف ميل بحري.

🇬🇧İngiliz Daily Mail:

"Türkiye dünyada bir ilki gerçekleştirerek 50 SİHA'yı TCG Anadolu'ya konuşlandıracak. 'SİHA'ları dünyada ilk kez 'sürü' olarak kullanan Türkiye, deniz harp tarihine de yeni bir konsept kazandırmaya hazırlanıyor." "232 metre uzunluğundaki Türkiye'nin en… pic.twitter.com/XhJZULaIaP — Oğuzhan Uygun (@ogzhn_uyg) April 10, 2023

وبإمكان السفينة استقبال 4 مركبات إنزال ميكانيكية في آن واحد، في حوضها المغمور بالمياه، كل مركبة بإمكانها نقل دبابة واحدة.

وتستطيع حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي ما مجموعه 94 مركبة.

وعلى ظهر السفينة، يمكن لـ”تي سي جي أناضول” استيعاب 10 مروحيات و11 مسيّرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها حمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها لعناصر يصل عددهم إلى 1223 شخصا.